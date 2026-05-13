家族でヨーロッパ旅行、職場でお土産配りマウント？ 大手企業勤務の女性の悩みにツッコミの声

長期休みの後に職場で配られる旅行のお土産。休憩時のちょっとした楽しみだったりするものだが、時には思わぬ火種を生むこともあるようだ。

ガールズちゃんねるに5月上旬、「連休明けに海外旅行のお土産を職場で配るのはマウントですか？」というトピックが立ち、反響を呼んだ。

トピ主は、連休に家族4人でヨーロッパ旅行へ行ったという女性だ。職場へのお土産を買ったものの、それを配るべきか悩んでおり、次のように書き込んでいる。

「連休に家族4人でヨーロッパを旅行しました。職場へのお土産を買ったので、週明けに配るつもりなのですが、マウントにとらえる人もいるでしょうか？控えた方がいいでしょうか？

私の職場は知名度のある大企業ですが、給料が特別高いということはありません。ヨーロッパに家族旅行ができたのは、旦那の稼ぎによるところが大きいです。

新婚旅行でもないのにヨーロッパを旅行することが、旦那の稼ぎでマウントを取ってると思われないか、心配です」

「マウント以外に何があるの？」という厳しい指摘

最近は円安で海外旅行のハードルが上がっている。特に円が弱い欧州旅行となるとなおさらだ。トピ主の悩みも理解できないことはない。

トピック内では「素直に嬉しい」「話も聞きたい」という好意的な意見が多数寄せられた。

「お土産ください！欲しいです！」「私が同僚だったらメチャ嬉しいよー。」

お土産をもらって怒る人はそうそういない。しかし、トピ主の文章の端々から滲み出る「優越感」を見逃さないユーザーも多かった。そもそも誰も聞いていないのに「知名度のある大企業」「旦那の稼ぎによる」と自ら語ってしまうあたりに、強い自意識が透けて見えている。

「夫の稼ぎで行ったって自分で分かってるじゃん。マウント以外に何があるの？」「誰かに『それはマウントだ』と言われたわけでもないのに、そんなこと考えるってことは、あなたが海外旅行に行くことは自慢だと思ってるってことだよね？ww 誰も頼んでないのに『私の職場は知名度のある大企業ですが』とか、いちいち書いてるしwww」「口には出さなくてもマウントが滲み出ちゃってそう」

上記のような、トピ主自身が一番「マウントを取っている」という点を突く声が殺到したのである。

過剰な配慮は逆に傲慢では？

自分が恵まれていると自覚しているからこそ、周囲の目が気になってしまう。その心理は理解できなくもない。だが、そうやって相手の気持ちを先回りして「嫉妬されるかも」と心配すること自体が、実は最も傲慢なのかもしれない。

「気になるならあげなくて良いんじゃない？」

という身も蓋もないコメントがあったが、まさにその通りだろう。本当に配慮する気があるなら、最初から旅行の話など一切せず、お土産も自宅で消費すればいいだけだ。

職場の人間関係において、お土産はあくまでコミュニケーションだ。「これはマウントになるだろうか」とビクビクしながら配るのも相手に失礼だろう。変に自意識をこじらせず、「美味しそうだったから買ってきたよ」とサラッと渡すのが一番スマートな大人の対応だ。

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