U-17日本代表が３戦全勝でGS首位突破！ 白男川の“好クロス”連発でインドネシアに３−１快勝！【U-17アジア杯】
小野信義監督が率いるU-17日本代表は現地５月12日、サウジアラビアのジッダで開催されているU-17アジアカップのグループステージ第３節でインドネシアと対戦した。
U-17ワールドカップの最終予選を兼ねた今大会で、日本は開幕２連勝を飾り、すでに５大会連続となる本大会出場が確定している。次に狙うのは２大会ぶり５度目のアジア制覇。準々決勝進出をかけてグループステージ最終節のインドネシア戦に臨んだ。
序盤から主導権を握った日本は３分、郄木瑛人が鋭いボレーシュートを放つ。しかし、これは惜しくもゴール上へ外れる。それでも球際で強さを見せ、テンポ良くパスをつなぎながら相手陣内へ押し込んでいく。
サイドへ大きく展開し、シンプルにクロスを送り込む形でチャンスを創出。14分には、クロスのこぼれ球をボックス内で拾った郄木が再びシュートを狙うも、相手DFのブロックに阻まれた。
右サイドでは木村風斗が積極果敢な仕掛けを披露。ただ、インドネシアの粘り強い守備に苦しみ、なかなか決定機までは持ち込めない。
それでも28分、均衡を破る。左サイドの白男川羚斗が絶妙なグラウンダーのアーリークロスを供給すると、走り込んだ恒吉良真が左足で冷静に流し込み、先制点を奪った。
その後も日本は猛攻を仕掛ける。しかし、あと一歩で仕留め切れず、追加点は生まれないまま前半終了。１−０でリードして試合を折り返した。
後半に入っても日本の勢いは衰えない。ボールを失っても即座に回収し、素早く攻撃へ転じる。すると59分、左サイドを突破した白男川のクロスをGKが弾くと、そのこぼれ球に和田武士が素早く反応。押し込んで追加点を挙げた。
70分に直接FKを決められ１点差とされるも、そのわずか１分後、左サイドの白男川のクロスに、ファーサイドに走り込んだ岡本新大が合わせて３点目。再びリードを２点とする。
このまま90分を終え、３−１で勝利。この結果、３戦全勝でB組首位通過が決定し、ベスト８進出を果たした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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U-17ワールドカップの最終予選を兼ねた今大会で、日本は開幕２連勝を飾り、すでに５大会連続となる本大会出場が確定している。次に狙うのは２大会ぶり５度目のアジア制覇。準々決勝進出をかけてグループステージ最終節のインドネシア戦に臨んだ。
序盤から主導権を握った日本は３分、郄木瑛人が鋭いボレーシュートを放つ。しかし、これは惜しくもゴール上へ外れる。それでも球際で強さを見せ、テンポ良くパスをつなぎながら相手陣内へ押し込んでいく。
右サイドでは木村風斗が積極果敢な仕掛けを披露。ただ、インドネシアの粘り強い守備に苦しみ、なかなか決定機までは持ち込めない。
それでも28分、均衡を破る。左サイドの白男川羚斗が絶妙なグラウンダーのアーリークロスを供給すると、走り込んだ恒吉良真が左足で冷静に流し込み、先制点を奪った。
その後も日本は猛攻を仕掛ける。しかし、あと一歩で仕留め切れず、追加点は生まれないまま前半終了。１−０でリードして試合を折り返した。
後半に入っても日本の勢いは衰えない。ボールを失っても即座に回収し、素早く攻撃へ転じる。すると59分、左サイドを突破した白男川のクロスをGKが弾くと、そのこぼれ球に和田武士が素早く反応。押し込んで追加点を挙げた。
70分に直接FKを決められ１点差とされるも、そのわずか１分後、左サイドの白男川のクロスに、ファーサイドに走り込んだ岡本新大が合わせて３点目。再びリードを２点とする。
このまま90分を終え、３−１で勝利。この結果、３戦全勝でB組首位通過が決定し、ベスト８進出を果たした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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