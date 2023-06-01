日経225先物：13日2時＝830円安、6万1830円
13日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比830円安の6万1830円と急落。日経平均株価の現物終値6万2742.57円に対しては912.57円安。出来高は6896枚となっている。
TOPIX先物期近は3866ポイントと前日比3ポイント安、TOPIXの現物終値比は6.9ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 61830 -830 6896
日経225mini 61840 -810 168635
TOPIX先物 3866 -3 15652
JPX日経400先物 35295 -155 625
グロース指数先物 799 -6 506
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3866ポイントと前日比3ポイント安、TOPIXの現物終値比は6.9ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 61830 -830 6896
日経225mini 61840 -810 168635
TOPIX先物 3866 -3 15652
JPX日経400先物 35295 -155 625
グロース指数先物 799 -6 506
東証REIT指数先物 売買不成立
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