　13日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比830円安の6万1830円と急落。日経平均株価の現物終値6万2742.57円に対しては912.57円安。出来高は6896枚となっている。

　TOPIX先物期近は3866ポイントと前日比3ポイント安、TOPIXの現物終値比は6.9ポイント安で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 61830　　　　　-830　　　　6896
日経225mini 　　　　　　 61840　　　　　-810　　　168635
TOPIX先物 　　　　　　　　3866　　　　　　-3　　　 15652
JPX日経400先物　　　　　 35295　　　　　-155　　　　 625
グロース指数先物　　　　　 799　　　　　　-6　　　　 506
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース