日本と同組のスウェーデン代表、W杯メンバーが発表！ ヨケレス、イサク、アヤリら精鋭26人！
スウェーデンサッカー協会は現地５月12日、北中米ワールドカップに臨むスウェーデン代表メンバー26人を発表した。
グレアム・ポッター監督が率いるスウェーデン代表には、攻撃の絶対軸であるFWヴィクトル・ヨケレス（アーセナル）やMFヤシン・アヤリ（ブライトン）、DFヴィクトル・リンデロフ（アストン・ビラ）らが順当に選ばれた。
メンバーは以下のとおり。
GK
ヴィクトル・ヨハンソン（ストーク／イングランド）
クリストフェル・ノルドフェルト（AIK／スウェーデン）
ヤコブ・ウィデル・ゼッターストロム（ダービー／イングランド）
DF
ヤルマル・エクダル（バーンリー／イングランド）
ガブリエル・グドムンドソン（リーズ／イングランド）
イサク・ヒエン（アタランタ／イタリア）
エミル・ホルム（ユベントス／イタリア）
グスタフ・ラーゲルビエルケ（ブラガ／ポルトガル）
ヴィクトル・リンデロフ（アストン・ビラ／イングランド）
エリック・スミス（ザンクトパウリ／ドイツ）
カール・スタルフェルト（セルタ／スペイン）
エリオット・ストラウド（ミャルビー／スウェーデン）
ダニエル・スペンソン（ドルトムント／ドイツ）
MF／FW
タハ・アリ（マルメFF／スウェーデン）
ヤシン・アヤリ（ブライトン／イングランド）
ルーカス・ベリバル（トッテナム／イングランド）
アレクサンダー・ベルンハルドソン（ホルシュタイン・キール／ドイツ）
アントニー・エランガ（ニューカッスル／イングランド）
ヴィクトル・ヨケレス（アーセナル／イングランド）
アレクサンテル・イサク（リバプール／イングランド）
イェスパー・カールストローム（ウディネーゼ／イタリア）
グスタフ・ニルソン（クラブ・ブルージュ／ベルギー）
ベンジャミン・ニグレン（セルティック／スコットランド）
ケン・セマ（パフォス／キプロス）
マティアス・スパンベリ（ヴォルフスブルク／ドイツ）
ベスフォルト・ゼネリ（ユニオン・サンジロワーズ／ベルギー）
２大会ぶり13回目の出場となるスウェーデン代表は、グループFで日本、オランダ、チュニジアと同居。６月14日にグループステージ初戦でチュニジア、20日にオランダ、25日に日本と対戦する予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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グレアム・ポッター監督が率いるスウェーデン代表には、攻撃の絶対軸であるFWヴィクトル・ヨケレス（アーセナル）やMFヤシン・アヤリ（ブライトン）、DFヴィクトル・リンデロフ（アストン・ビラ）らが順当に選ばれた。
メンバーは以下のとおり。
GK
ヴィクトル・ヨハンソン（ストーク／イングランド）
クリストフェル・ノルドフェルト（AIK／スウェーデン）
ヤコブ・ウィデル・ゼッターストロム（ダービー／イングランド）
ヤルマル・エクダル（バーンリー／イングランド）
ガブリエル・グドムンドソン（リーズ／イングランド）
イサク・ヒエン（アタランタ／イタリア）
エミル・ホルム（ユベントス／イタリア）
グスタフ・ラーゲルビエルケ（ブラガ／ポルトガル）
ヴィクトル・リンデロフ（アストン・ビラ／イングランド）
エリック・スミス（ザンクトパウリ／ドイツ）
カール・スタルフェルト（セルタ／スペイン）
エリオット・ストラウド（ミャルビー／スウェーデン）
ダニエル・スペンソン（ドルトムント／ドイツ）
MF／FW
タハ・アリ（マルメFF／スウェーデン）
ヤシン・アヤリ（ブライトン／イングランド）
ルーカス・ベリバル（トッテナム／イングランド）
アレクサンダー・ベルンハルドソン（ホルシュタイン・キール／ドイツ）
アントニー・エランガ（ニューカッスル／イングランド）
ヴィクトル・ヨケレス（アーセナル／イングランド）
アレクサンテル・イサク（リバプール／イングランド）
イェスパー・カールストローム（ウディネーゼ／イタリア）
グスタフ・ニルソン（クラブ・ブルージュ／ベルギー）
ベンジャミン・ニグレン（セルティック／スコットランド）
ケン・セマ（パフォス／キプロス）
マティアス・スパンベリ（ヴォルフスブルク／ドイツ）
ベスフォルト・ゼネリ（ユニオン・サンジロワーズ／ベルギー）
２大会ぶり13回目の出場となるスウェーデン代表は、グループFで日本、オランダ、チュニジアと同居。６月14日にグループステージ初戦でチュニジア、20日にオランダ、25日に日本と対戦する予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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