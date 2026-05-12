イサク、ギョケレシュら豪華な攻撃陣

スウェーデンサッカー協会は5月12日、6月から開幕する北中米ワールドカップに向けたメンバー26人を正式に発表した。

森保一監督率いる日本代表と同じグループFで、現地時間6月25日に第3戦で対戦する。

イングランド・プレミアリーグのアーセナルで活躍するFWビクトル・ギョケレシュ、リバプールのFWアレクサンダー・イサクといった強烈なストライカーを中心に攻撃陣が形成。MF三笘薫とブライトンで共闘するMFヤシン・アヤリや、ニューカッスルで活躍するFWアンソニー・エランガもメンバー入りした。

守備陣ではリーズ・ユナイテッドでMF田中碧と同僚のDFガブリエル・グズムンドソン、アストン・ビラでプレーするDFヴィクトル・リンデロフらが揃う。攻守ともに、世界最高峰のプレミアリーグで活躍する面々が名を連ねた。

指揮を執るのはブライトンやチェルシーでの経験もあるグレアム・ポッター監督。日本代表は強烈な攻撃陣を抑え、スウェーデン相手にどう戦うのか注目だ。（FOOTBALL ZONE編集部）