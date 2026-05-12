　本日の日経平均株価は、人工知能(AI)・半導体関連株が引き続き買われ、前日比324円高の6万2742円と3日ぶりに反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は85社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、今期最終13％増益予想で株式10分割を発表した古河電気工業 <5801> [東証Ｐ]、半導体プロセス部品やデータセンター関連拡大で今期営業益29％増を計画するニッパツ <5991> [東証Ｐ]、通信インフラ機器向け好調で今期増益増配を計画するヒロセ電機 <6806> [東証Ｐ]、上限9.1％の自社株買いを実施するオリックス <8591> [東証Ｐ]など。そのほか、フェローテック <6890> [東証Ｓ]は7日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1417> ミライトワン　東Ｐ　建設業
<1434> ＪＥＳＣＯ　　東Ｓ　建設業
<1436> グリーンエナ　東Ｇ　建設業
<1721> コムシスＨＤ　東Ｐ　建設業
<1939> 四電工　　　　東Ｐ　建設業
<1942> 関電工　　　　東Ｐ　建設業
<1945> 東京エネシス　東Ｐ　建設業
<1951> エクシオＧ　　東Ｐ　建設業
<2384> ＳＢＳＨＤ　　東Ｐ　陸運業
<2674> ハードオフ　　東Ｐ　小売業

<2802> 味の素　　　　東Ｐ　食料品
<3105> 日清紡ＨＤ　　東Ｐ　電気機器
<3132> マクニカＨＤ　東Ｐ　卸売業
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<4004> レゾナック　　東Ｐ　化学
<4062> イビデン　　　東Ｐ　電気機器
<4099> 四国化ＨＤ　　東Ｐ　化学
<4186> 東応化　　　　東Ｐ　化学
<4187> 大有機　　　　東Ｐ　化学
<4203> 住友ベ　　　　東Ｐ　化学

<4368> 扶桑化学　　　東Ｐ　化学
<4390> アイピーエス　東Ｐ　情報・通信業
<4392> ＦＩＧ　　　　東Ｐ　情報・通信業
<4966> 上村工　　　　東Ｓ　化学
<4971> メック　　　　東Ｐ　化学
<4975> ＪＣＵ　　　　東Ｐ　化学
<5186> ニッタ　　　　東Ｐ　ゴム製品
<5333> ＮＧＫ　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5334> 特殊陶　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5393> ニチアス　　　東Ｐ　ガラス土石製品

<5589> オートサーバ　東Ｓ　情報・通信業
<5801> 古河電　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5802> 住友電　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5803> フジクラ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5805> ＳＷＣＣ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5991> ニッパツ　　　東Ｐ　金属製品
<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械
<6113> アマダ　　　　東Ｐ　機械
<6134> ＦＵＪＩ　　　東Ｐ　機械
<6136> ＯＳＧ　　　　東Ｐ　機械

<6144> 西部電機　　　東Ｓ　機械
<6268> ナブテスコ　　東Ｐ　機械
<6278> ユニオンツル　東Ｐ　機械
<6282> オイレス　　　東Ｐ　機械
<6323> ローツェ　　　東Ｐ　機械
<6361> 荏原　　　　　東Ｐ　機械
<6368> オルガノ　　　東Ｐ　機械
<6370> 栗田工　　　　東Ｐ　機械
<6407> ＣＫＤ　　　　東Ｐ　機械
<6490> ＰＩＬＬＡＲ　東Ｐ　機械

<6503> 三菱電　　　　東Ｐ　電気機器
<6506> 安川電　　　　東Ｐ　電気機器
<6516> 山洋電　　　　東Ｐ　電気機器
<6521> オキサイド　　東Ｇ　電気機器
<6524> 湖北工業　　　東Ｓ　電気機器
<6622> ダイヘン　　　東Ｐ　電気機器
<6644> 大崎電　　　　東Ｐ　電気機器
<6651> 日東工　　　　東Ｐ　電気機器
<6676> ＢＵＦ　　　　東Ｓ　電気機器
<6752> パナＨＤ　　　東Ｐ　電気機器

<6806> ヒロセ電　　　東Ｐ　電気機器
<6856> 堀場製　　　　東Ｐ　電気機器
<6866> ＨＩＯＫＩ　　東Ｐ　電気機器
<6871> 日本マイクロ　東Ｐ　電気機器
<6890> フェローテク　東Ｓ　電気機器
<6925> ウシオ電　　　東Ｐ　電気機器
<6941> 山一電機　　　東Ｐ　電気機器
<6954> ファナック　　東Ｐ　電気機器
<6981> 村田製　　　　東Ｐ　電気機器
<6994> 指月電　　　　東Ｓ　電気機器

<7318> セレンＨＤ　　東Ｇ　輸送用機器
<7460> ヤギ　　　　　東Ｓ　卸売業
<7762> シチズン　　　東Ｐ　精密機器
<7826> フルヤ金属　　東Ｐ　その他製品
<7970> 信越ポリ　　　東Ｐ　化学
<8015> 豊田通商　　　東Ｐ　卸売業
<8065> 佐藤商　　　　東Ｐ　卸売業
<8137> サンワテク　　東Ｐ　卸売業
<8154> 加賀電子　　　東Ｐ　卸売業
<8359> 八十二長野　　東Ｐ　銀行業

<8439> 東京センチュ　東Ｐ　その他金融業
<8591> オリックス　　東Ｐ　その他金融業
<9072> ニッコンＨＤ　東Ｐ　陸運業
<9412> スカＪＳＡＴ　東Ｐ　情報・通信業
<9906> 藤井産業　　　東Ｓ　卸売業

株探ニュース