本日の【上場来高値更新】 古河電、ニッパツなど85銘柄
本日の日経平均株価は、人工知能(AI)・半導体関連株が引き続き買われ、前日比324円高の6万2742円と3日ぶりに反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は85社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、今期最終13％増益予想で株式10分割を発表した古河電気工業 <5801> [東証Ｐ]、半導体プロセス部品やデータセンター関連拡大で今期営業益29％増を計画するニッパツ <5991> [東証Ｐ]、通信インフラ機器向け好調で今期増益増配を計画するヒロセ電機 <6806> [東証Ｐ]、上限9.1％の自社株買いを実施するオリックス <8591> [東証Ｐ]など。そのほか、フェローテック <6890> [東証Ｓ]は7日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1417> ミライトワン 東Ｐ 建設業
<1434> ＪＥＳＣＯ 東Ｓ 建設業
<1436> グリーンエナ 東Ｇ 建設業
<1721> コムシスＨＤ 東Ｐ 建設業
<1939> 四電工 東Ｐ 建設業
<1942> 関電工 東Ｐ 建設業
<1945> 東京エネシス 東Ｐ 建設業
<1951> エクシオＧ 東Ｐ 建設業
<2384> ＳＢＳＨＤ 東Ｐ 陸運業
<2674> ハードオフ 東Ｐ 小売業
<2802> 味の素 東Ｐ 食料品
<3105> 日清紡ＨＤ 東Ｐ 電気機器
<3132> マクニカＨＤ 東Ｐ 卸売業
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<4004> レゾナック 東Ｐ 化学
<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器
<4099> 四国化ＨＤ 東Ｐ 化学
<4186> 東応化 東Ｐ 化学
<4187> 大有機 東Ｐ 化学
<4203> 住友ベ 東Ｐ 化学
<4368> 扶桑化学 東Ｐ 化学
<4390> アイピーエス 東Ｐ 情報・通信業
<4392> ＦＩＧ 東Ｐ 情報・通信業
<4966> 上村工 東Ｓ 化学
<4971> メック 東Ｐ 化学
<4975> ＪＣＵ 東Ｐ 化学
<5186> ニッタ 東Ｐ ゴム製品
<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品
<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品
<5393> ニチアス 東Ｐ ガラス土石製品
<5589> オートサーバ 東Ｓ 情報・通信業
<5801> 古河電 東Ｐ 非鉄金属
<5802> 住友電 東Ｐ 非鉄金属
<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属
<5805> ＳＷＣＣ 東Ｐ 非鉄金属
<5991> ニッパツ 東Ｐ 金属製品
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6113> アマダ 東Ｐ 機械
<6134> ＦＵＪＩ 東Ｐ 機械
<6136> ＯＳＧ 東Ｐ 機械
<6144> 西部電機 東Ｓ 機械
<6268> ナブテスコ 東Ｐ 機械
<6278> ユニオンツル 東Ｐ 機械
<6282> オイレス 東Ｐ 機械
<6323> ローツェ 東Ｐ 機械
<6361> 荏原 東Ｐ 機械
<6368> オルガノ 東Ｐ 機械
<6370> 栗田工 東Ｐ 機械
<6407> ＣＫＤ 東Ｐ 機械
<6490> ＰＩＬＬＡＲ 東Ｐ 機械
<6503> 三菱電 東Ｐ 電気機器
<6506> 安川電 東Ｐ 電気機器
<6516> 山洋電 東Ｐ 電気機器
<6521> オキサイド 東Ｇ 電気機器
<6524> 湖北工業 東Ｓ 電気機器
<6622> ダイヘン 東Ｐ 電気機器
<6644> 大崎電 東Ｐ 電気機器
<6651> 日東工 東Ｐ 電気機器
<6676> ＢＵＦ 東Ｓ 電気機器
<6752> パナＨＤ 東Ｐ 電気機器
<6806> ヒロセ電 東Ｐ 電気機器
<6856> 堀場製 東Ｐ 電気機器
<6866> ＨＩＯＫＩ 東Ｐ 電気機器
<6871> 日本マイクロ 東Ｐ 電気機器
<6890> フェローテク 東Ｓ 電気機器
<6925> ウシオ電 東Ｐ 電気機器
<6941> 山一電機 東Ｐ 電気機器
<6954> ファナック 東Ｐ 電気機器
<6981> 村田製 東Ｐ 電気機器
<6994> 指月電 東Ｓ 電気機器
<7318> セレンＨＤ 東Ｇ 輸送用機器
<7460> ヤギ 東Ｓ 卸売業
<7762> シチズン 東Ｐ 精密機器
<7826> フルヤ金属 東Ｐ その他製品
<7970> 信越ポリ 東Ｐ 化学
<8015> 豊田通商 東Ｐ 卸売業
<8065> 佐藤商 東Ｐ 卸売業
<8137> サンワテク 東Ｐ 卸売業
<8154> 加賀電子 東Ｐ 卸売業
<8359> 八十二長野 東Ｐ 銀行業
<8439> 東京センチュ 東Ｐ その他金融業
<8591> オリックス 東Ｐ その他金融業
<9072> ニッコンＨＤ 東Ｐ 陸運業
<9412> スカＪＳＡＴ 東Ｐ 情報・通信業
<9906> 藤井産業 東Ｓ 卸売業
株探ニュース
上場来高値を更新した主な銘柄は、今期最終13％増益予想で株式10分割を発表した古河電気工業 <5801> [東証Ｐ]、半導体プロセス部品やデータセンター関連拡大で今期営業益29％増を計画するニッパツ <5991> [東証Ｐ]、通信インフラ機器向け好調で今期増益増配を計画するヒロセ電機 <6806> [東証Ｐ]、上限9.1％の自社株買いを実施するオリックス <8591> [東証Ｐ]など。そのほか、フェローテック <6890> [東証Ｓ]は7日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1417> ミライトワン 東Ｐ 建設業
<1434> ＪＥＳＣＯ 東Ｓ 建設業
<1436> グリーンエナ 東Ｇ 建設業
<1721> コムシスＨＤ 東Ｐ 建設業
<1939> 四電工 東Ｐ 建設業
<1942> 関電工 東Ｐ 建設業
<1945> 東京エネシス 東Ｐ 建設業
<1951> エクシオＧ 東Ｐ 建設業
<2384> ＳＢＳＨＤ 東Ｐ 陸運業
<2674> ハードオフ 東Ｐ 小売業
<2802> 味の素 東Ｐ 食料品
<3105> 日清紡ＨＤ 東Ｐ 電気機器
<3132> マクニカＨＤ 東Ｐ 卸売業
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<4004> レゾナック 東Ｐ 化学
<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器
<4099> 四国化ＨＤ 東Ｐ 化学
<4186> 東応化 東Ｐ 化学
<4187> 大有機 東Ｐ 化学
<4203> 住友ベ 東Ｐ 化学
<4368> 扶桑化学 東Ｐ 化学
<4390> アイピーエス 東Ｐ 情報・通信業
<4392> ＦＩＧ 東Ｐ 情報・通信業
<4966> 上村工 東Ｓ 化学
<4971> メック 東Ｐ 化学
<4975> ＪＣＵ 東Ｐ 化学
<5186> ニッタ 東Ｐ ゴム製品
<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品
<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品
<5393> ニチアス 東Ｐ ガラス土石製品
<5589> オートサーバ 東Ｓ 情報・通信業
<5801> 古河電 東Ｐ 非鉄金属
<5802> 住友電 東Ｐ 非鉄金属
<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属
<5805> ＳＷＣＣ 東Ｐ 非鉄金属
<5991> ニッパツ 東Ｐ 金属製品
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6113> アマダ 東Ｐ 機械
<6134> ＦＵＪＩ 東Ｐ 機械
<6136> ＯＳＧ 東Ｐ 機械
<6144> 西部電機 東Ｓ 機械
<6268> ナブテスコ 東Ｐ 機械
<6278> ユニオンツル 東Ｐ 機械
<6282> オイレス 東Ｐ 機械
<6323> ローツェ 東Ｐ 機械
<6361> 荏原 東Ｐ 機械
<6368> オルガノ 東Ｐ 機械
<6370> 栗田工 東Ｐ 機械
<6407> ＣＫＤ 東Ｐ 機械
<6490> ＰＩＬＬＡＲ 東Ｐ 機械
<6503> 三菱電 東Ｐ 電気機器
<6506> 安川電 東Ｐ 電気機器
<6516> 山洋電 東Ｐ 電気機器
<6521> オキサイド 東Ｇ 電気機器
<6524> 湖北工業 東Ｓ 電気機器
<6622> ダイヘン 東Ｐ 電気機器
<6644> 大崎電 東Ｐ 電気機器
<6651> 日東工 東Ｐ 電気機器
<6676> ＢＵＦ 東Ｓ 電気機器
<6752> パナＨＤ 東Ｐ 電気機器
<6806> ヒロセ電 東Ｐ 電気機器
<6856> 堀場製 東Ｐ 電気機器
<6866> ＨＩＯＫＩ 東Ｐ 電気機器
<6871> 日本マイクロ 東Ｐ 電気機器
<6890> フェローテク 東Ｓ 電気機器
<6925> ウシオ電 東Ｐ 電気機器
<6941> 山一電機 東Ｐ 電気機器
<6954> ファナック 東Ｐ 電気機器
<6981> 村田製 東Ｐ 電気機器
<6994> 指月電 東Ｓ 電気機器
<7318> セレンＨＤ 東Ｇ 輸送用機器
<7460> ヤギ 東Ｓ 卸売業
<7762> シチズン 東Ｐ 精密機器
<7826> フルヤ金属 東Ｐ その他製品
<7970> 信越ポリ 東Ｐ 化学
<8015> 豊田通商 東Ｐ 卸売業
<8065> 佐藤商 東Ｐ 卸売業
<8137> サンワテク 東Ｐ 卸売業
<8154> 加賀電子 東Ｐ 卸売業
<8359> 八十二長野 東Ｐ 銀行業
<8439> 東京センチュ 東Ｐ その他金融業
<8591> オリックス 東Ｐ その他金融業
<9072> ニッコンＨＤ 東Ｐ 陸運業
<9412> スカＪＳＡＴ 東Ｐ 情報・通信業
<9906> 藤井産業 東Ｓ 卸売業
株探ニュース