子役として活躍していた俳優・村山輝星（16）の成長した最新ショットが公開され、多くの反響が寄せられている。

【映像】村山輝星「大きくなってびっくり」成長した現在の姿（複数カット）

5歳の頃から芸能活動を開始し、2017年から4年間NHK Eテレの教育番組『えいごであそぼ with Orton』にレギュラー出演。その後は『au』のテレビCM「三太郎シリーズ」や日本テレビ系情報番組『ヒルナンデス！』にも出演するなど、マルチに活動してきた。

成長した現在の姿に反響

2026年5月10日には、スタッフが更新しているInstagramで、「久しぶりに『フィールドアスレチック』にチャレンジしました。驚いたのは、遊具 1つ1つが意外と小さく感じたことと、足の裏が、縄の結び目にちょうど当たると痛く感じるようになったことです。うれしかったことは、今まで重くて持ち上がらなかった丸太を、滑車の綱を、力を込めて引いたら、上まで持ち上げることができたことです！次の日は…全身が痛くなりました」と明かし、フィールドアスレチックを楽しむ最新ショットを披露。

この投稿には、「どんどん大人っぽくなってる」「本当に大きくなりましたね」「元気いっぱいの輝星ちゃん、とっても可愛くてステキです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）