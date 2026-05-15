大相撲五月場所＞◇五日目◇14日◇東京・両国国技館【映像】着物姿の美人女優が“思わず”「お口あんぐり」大相撲五月場所の五日目、大関の豪快な投げ技に客席で見守る着物姿の美人女優が思わず口を“あんぐり”させる様子を中継カメラが捉えた。よく見ると、右隣りの大物落語家も同様の表情。奇跡のシンクロが衝撃の結末を物語っていた。注目のシーンは、大関・霧島（音羽山）と前頭三枚目・平戸海（境川）の一番で起こった