京都の高島屋S.C.で開催されていた「武豊デビュー40年〜前人未到の記録〜」が、現在は東京の銀座三越に場所を移して開かせていただいています。この展示会にわざわざ足を運んでくれたのが古川奈穂騎手。10年前にデビュー30周年の展示会をしたことも、本人は言われるまでよく覚えていなかったりするのですが、古川騎手は「私はその展示会も見に行っていました」と、そのときの写真を持っていてくれていました。彼女は当時15歳。