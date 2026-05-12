ラディアンヌのブラトップに新色登場♡垂れない人気シリーズをチェック

シリーズ累計販売数50万枚*を突破し、楽天市場レディースファッション総合カテゴリーで2か月連続月間1位を獲得したラディアンヌの「垂れないブラトップ」シリーズ。補正下着ブランドならではの機能性と、おしゃれに着こなせるデザイン性を兼ね備えた人気シリーズに、この夏待望の新色「ピンク」と「ブラウン」が仲間入りしました♡インナーとしてはもちろん、1枚で着映えする万能ブラトップとして、夏コーデをもっと自由に楽しめる注目アイテムです。

新色ピンク＆ブラウンが登場♡

今回新たに追加された「ピンク」は、甘くなりすぎない絶妙な血色カラー。肌を自然に明るく見せてくれるため、シアーシャツや羽織りアイテムのインナーとしても活躍します。

一方「ブラウン」は、ブラックよりもやわらかく深みのある色味が魅力。落ち着き感がありながら女性らしさも演出でき、カジュアルにもきれいめにも合わせやすい万能カラーです。

どちらもリブフィット生地を採用しており、ブラトップでありながら“トップス見え”するのが嬉しいポイント。夏のデニムコーデやリラックススタイルにもぴったりです♪

HEAVEN Japanのストラップレスブラ登場♡ズレにくく快適な美胸設計に注目

人気シリーズの商品詳細

「オールインワンブラトップ リブフィットタンク・リブフィットキャミソール」は、カットソーリブ生地を使用したシリーズ。

1枚でもおしゃれに着こなせるデザインで、インナー感を抑えた仕上がりになっています。

価格は3,690円（税込）。サイズはS、M、L、2L、3Lの5サイズ展開です。カラーはブラック、グレージュ、オフホワイト、ブラウン（New!!）、ピンク（New!!）。

タイプはタンクトップタイプとキャミソールタイプの2種類から選べます。

さらに、「オールインワンブラトップ ドライキャミソール」も展開。こちらは吸汗速乾機能付きで、汗ばむ季節にぴったりのインナー特化型モデルです。

価格は3,690円（税込）。サイズ展開はS、M、L、2L、3L。カラーはブラック、ヌードの2色で、キャミソールタイプのみの展開となります。

販売ページは、ラディアンヌ公式サイト、楽天市場、Yahoo!ショッピングにて展開中です。

※現在、全店舗発売記念として50％オフキャンペーンを実施中。

“垂れない”秘密は機能設計にあり

ラディアンヌのブラトップが支持される理由は、補正ブランドならではの細かな設計にあります。

まず注目したいのが、左右一体型パッド。洗濯時にパッドがズレたり飛び出したりしにくく、毎回整える手間を軽減してくれます。

さらに、独自の寄せ上げパッド設計によって、ブラなしでも自然に上向きのバストラインを演出。下部からサイドに厚みを持たせることで、美しいシルエットへ導きます。

また、パッドを身生地で包み込む仕様にすることで、肌あたりのやさしさにも配慮。敏感肌の方でも使いやすい設計です。

背中部分には「メッシュパワーネット＋ゴム」のWサポート構造を採用。360度すっきり見えを叶えながら、ズレにくく快適な着用感を実現しています。

夏コーデの主役になるブラトップ♡

機能性だけでなく、ファッションアイテムとしても楽しめるラディアンヌの「垂れないブラトップ」シリーズ。

今回登場した新色ピンク＆ブラウンによって、より幅広いコーディネートが楽しめるようになりました。

1枚でラクに着られるのに、しっかり美シルエットをキープできるのは嬉しいポイント♡夏に向けて、毎日着たくなるお気に入りカラーをぜひ見つけてみてくださいね。