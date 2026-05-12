目黒蓮＆吉本実由の“手繋ぎ親子ショット”に大反響！派手色コーデで背丈を合わせるように身を屈める目黒に「激メロ」「手の繋ぎ方まで優しい」「イケメンパパすぎる」「笑顔が似てる」の声
【写真】目黒蓮＆吉本実由の“親子”ショット／特殊メイクで“ふくよか”体型の目黒蓮＆吉本実由の2ショット／赤ちゃんを抱っこする目黒蓮／目黒蓮＆吉本実由がそろって登壇した初日舞台挨拶の様子
映画『SAKAMOTO DAYS』の公式SNSが更新され、目黒蓮（Snow Man）と吉本実由のオフショットが公開された。
■目黒蓮＆吉本実由、“親子”の仲良し2ショット
公開されたのは、“最強の父親”坂本太郎を演じた目黒と、坂本太郎の愛娘・花を演じた吉本実由の2ショット。屋外で手を繋いで並び、そろってピースサインを見せている。
目黒は、銀髪をラフにまとめ、丸メガネをかけ、イエローのTシャツにブルーのワイドパンツ、グリーンのサンダルというインパクトのあるラフなスタイル。サンダルには役名の「坂本」と記されている。
吉本は虹や雲が描かれたグレーのTシャツに花柄スカートを合わせ、明るい笑顔でピースサイン。目黒が吉本に背丈を合わせるように身を屈めている姿も印象的で、なごやかな笑顔のオフショットとなっている。
ファンからは「ふたりともかわいくて眼福」「すっかりパパ役が馴染んだ目黒くんすてき」「少し屈んであげてて激メロ」「手の繋ぎ方まで優しい」「イケメンパパすぎる」といった声が寄せられている。
■吉本実由が公開した“ふくよか”な坂本太郎（目黒蓮）との2ショット
■うまれたばかりの花を抱っこする坂本太郎（目黒蓮）
■目黒蓮＆吉本実由、そろって登壇した初日舞台挨拶
Snow Man
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