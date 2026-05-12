◆米大リーグ ドジャース３―９ジャイアンツ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが１１日（日本時間１２日）、本拠地・ジャイアンツ４連戦の初戦で逆転負けを喫し、３連敗で４月２５日（同２６日）以来の２位に転落した。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で先発出場したが、５打数無安打で１１戦、５１打席連続ノーアーチとなった。

直近２３戦で本塁打はわずか１本。試合後、会見したロバーツ監督は「以前は状態が良くなくても四球を選べていた。でも今は“振って抜け出そう”としているように見える。苦しんでいる打者にはよくあることだ」と、ボール打ちの傾向を指摘した上で「気持ちは理解できる。でも、大谷ほど危険な打者には投手も簡単に勝負してこない。だから、相手がくれるものを受け入れないといけない。今日は相手は明らかに勝負を避けていた」と分析した。

大谷は試合前に今季３度目となる屋外フリー打撃を実施し、計５２スイングで１７発と上々の調整を行った。だが、初回先頭の１打席目は、低めの初球９３・９マイル（約１５１・１キロ）を引っかけて一ゴロに倒れ、本拠地からはため息。１点を追う２回１死二塁の一打同点の好機で迎えた２打席目は二ゴロに倒れたが、進塁打となった。

１点リードの５回先頭で迎えた３打席目は豪快な空振り三振に倒れた。最後はチェンジアップに完全に泳がされ、ヘルメットが脱げ落ちるほどの豪快なスイングでバットが空を切った。３―３の同点で迎えた６回２死二塁の好機での４打席目は、左腕ゲージの前にボテボテの二ゴロ。９回の５打席目は空振り三振に倒れた。