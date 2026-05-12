Mrs. GREEN APPLE、「non-no」7・8月合併号特別版表紙に 原動力になっている言葉とは
Mrs. GREEN APPLEが20日発売の創刊55周年記念「non-no」（以下ノンノ／集英社刊）7・8月合併号の特別版表紙に登場。バンドとして進化を続ける彼らの魅力に迫った16ページの特集も掲載される。
【写真】ノンノモデルの遠藤さくら、横田真悠、久間田琳加、出口夏希、井上和、小坂菜緒が集結
バンドでは史上初となる MUFG スタジアム（国立競技場）4DAYS を含む、スタジアムツアー「ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜」を開催中。4月からは3人がMCを務める冠レギュラー番組『テレビ×ミセス』（TBS系）がスタートするなど活躍の場がさらに拡大し、世代を問わず広く・深く支持されている Mrs.GREEN APPLE。音楽や歌詞、発信するメッセージで聴く人に力を与えてきた彼らは、どんな言葉を原動力にしてきたのかに迫る。
「2026年にフェーズ3に入り、現在はフルアルバムの制作中。今の自分自身のマインドを単語3つで表すなら？」「悩んだ時、迷った時、背中を押してくれる言葉は？」といった質問でじっくり掘り下げていく。
さらに今回は、事前に「ノンノ」公式SNSを通じて3人に相談したいお悩みを募集。“面接での緊張の克服方法”、“人を好きになる感情とは？”、“眠れない夜の乗り越え方”といった等身大の悩みに3人が真摯に回答しながら、自身の20歳の頃についても振り返っている。
また、本特集では「ノンノ」創刊55周年に寄せての祝福メッセージも掲載。Mrs. GREEN APPLEは「55年という長い時間をかけて作られてきた歴史、そして多くの人への広がりは本当にすごいものだと感じます。そんなノンノとわれわれが交われる瞬間があるとは想像もしていなかったので、記念すべきタイミングでご一緒することができて、とても光栄です。創刊55周年、おめでとうございます！」とコメントを寄せている。
なお、通常版、特別版ともに、Mrs. GREEN APPLEの厚紙ピンナップ（両A面仕様）のとじ込み付録がつく。
同号注目の特集は、ノンノモデルの遠藤さくら（乃木坂46）、横田真悠、久間田琳加、出口夏希、井上和（乃木坂46）、小坂菜緒（日向坂46）が一同に会したスペシャルフォトシュート。55周年を記念して集まった彼女たちのここでしか見られない6ショットと、お互いの印象や意外な関係性の分かるトークが繰り広げられる。
ファッション大特集は『いつもの日常も特別なイベントも、毎日盛れるコーデだけ！』。夏のお出かけシーンにぴったりのトップスカタログ、旅先別のコーディネート提案など、夏の思い出を彩るおしゃれのアイデアをたっぷり紹介する。
そのほか、美容のプロが選んだ注目コスメが一目で分かる『大学生のための non-no ベストコスメ大賞 2026年上半期』、俳優の庄司浩平をゲストに迎えたビューティー特集『彼とシェアするフレグランス』など、Z世代の読者の役に立つ、盛りだくさんの内容となっている。
また、話題作への出演が続く俳優・吉田美月喜が、「ノンノモデルオーディション 2026」を経てこの号から専属モデルに仲間入りする。
【写真】ノンノモデルの遠藤さくら、横田真悠、久間田琳加、出口夏希、井上和、小坂菜緒が集結
バンドでは史上初となる MUFG スタジアム（国立競技場）4DAYS を含む、スタジアムツアー「ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜」を開催中。4月からは3人がMCを務める冠レギュラー番組『テレビ×ミセス』（TBS系）がスタートするなど活躍の場がさらに拡大し、世代を問わず広く・深く支持されている Mrs.GREEN APPLE。音楽や歌詞、発信するメッセージで聴く人に力を与えてきた彼らは、どんな言葉を原動力にしてきたのかに迫る。
さらに今回は、事前に「ノンノ」公式SNSを通じて3人に相談したいお悩みを募集。“面接での緊張の克服方法”、“人を好きになる感情とは？”、“眠れない夜の乗り越え方”といった等身大の悩みに3人が真摯に回答しながら、自身の20歳の頃についても振り返っている。
また、本特集では「ノンノ」創刊55周年に寄せての祝福メッセージも掲載。Mrs. GREEN APPLEは「55年という長い時間をかけて作られてきた歴史、そして多くの人への広がりは本当にすごいものだと感じます。そんなノンノとわれわれが交われる瞬間があるとは想像もしていなかったので、記念すべきタイミングでご一緒することができて、とても光栄です。創刊55周年、おめでとうございます！」とコメントを寄せている。
なお、通常版、特別版ともに、Mrs. GREEN APPLEの厚紙ピンナップ（両A面仕様）のとじ込み付録がつく。
同号注目の特集は、ノンノモデルの遠藤さくら（乃木坂46）、横田真悠、久間田琳加、出口夏希、井上和（乃木坂46）、小坂菜緒（日向坂46）が一同に会したスペシャルフォトシュート。55周年を記念して集まった彼女たちのここでしか見られない6ショットと、お互いの印象や意外な関係性の分かるトークが繰り広げられる。
ファッション大特集は『いつもの日常も特別なイベントも、毎日盛れるコーデだけ！』。夏のお出かけシーンにぴったりのトップスカタログ、旅先別のコーディネート提案など、夏の思い出を彩るおしゃれのアイデアをたっぷり紹介する。
そのほか、美容のプロが選んだ注目コスメが一目で分かる『大学生のための non-no ベストコスメ大賞 2026年上半期』、俳優の庄司浩平をゲストに迎えたビューティー特集『彼とシェアするフレグランス』など、Z世代の読者の役に立つ、盛りだくさんの内容となっている。
また、話題作への出演が続く俳優・吉田美月喜が、「ノンノモデルオーディション 2026」を経てこの号から専属モデルに仲間入りする。