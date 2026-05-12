『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女』第1部が11月20日公開 特報＆場面写真も解禁！
『装甲騎兵ボトムズ』シリーズの完全新作となる『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女（ヘクセ）』2部作の第1作が、11月20日より劇場公開されることが決定。あわせて、特報映像とティザービジュアル、場面写真も一挙解禁された。
【動画】『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女』特報映像
本作は、サンライズ50周年記念作品となる『装甲騎兵ボトムズ』シリーズ完全新作。監督に押井守、アニメーション制作にサンライズ、制作協力にProduction I.Gを迎えた強力なタッグが実現する。
今回、最新のアニメーション映像を使用した特報が公開された。戦火を駆けるスコープドッグと、意味深に映し出される“魔女”の姿が確認できる。また、同時に解禁されたティザービジュアルには、新たなスコープドッグが描かれている。
あわせて、本作に『装甲騎兵ボトムズ』原作・監督の高橋良輔（「高」は「はしごだか」が正式表記）が監修として参加していることも発表され、メインスタッフも一部解禁された。メカニカルデザインには、『銀河英雄伝説 DIE NEUE THESE』などでメカデザインを手がける常木志伸と、漫画『装甲騎兵ボトムズ AT Stories』の作画を担当した曽野由大が参加。音楽は、数々の作品で押井守監督とタッグを組んできた川井憲次が担当する。
さらに、本作の前後編セットムビチケカードが、5月16日より発売決定。ティザービジュアルを使用した大判仕様となっており、5月16日・17日に開催される「第64回静岡ホビーショー」一般公開日の会場限定で販売されるほか、通販サイトでも取り扱われる。
アニメ映画『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女』第1作は、11月20日公開。
※監督：押井守、原作・監修：高橋良輔のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■監督：押井守
最初のボトムズの大ファンでした。いつかボトムズみたいなものをやってみたいという、私の憧れの作品。ボトムズに立喰い蕎麦を出したりするんじゃないかと疑っている人もいるかもしれませんが、真面目にやってます。真面目に戦争アクションを作っています。
■原作・監修：高橋良輔
映画には監督特有の“タッチ”というものがあって、私自身、“押井タッチ”のファンなんです。今回『ボトムズ』をやってもらうなかで、映像作家 押井守の演出“タッチ”が発揮されることを楽しみにしています。
【動画】『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女』特報映像
本作は、サンライズ50周年記念作品となる『装甲騎兵ボトムズ』シリーズ完全新作。監督に押井守、アニメーション制作にサンライズ、制作協力にProduction I.Gを迎えた強力なタッグが実現する。
あわせて、本作に『装甲騎兵ボトムズ』原作・監督の高橋良輔（「高」は「はしごだか」が正式表記）が監修として参加していることも発表され、メインスタッフも一部解禁された。メカニカルデザインには、『銀河英雄伝説 DIE NEUE THESE』などでメカデザインを手がける常木志伸と、漫画『装甲騎兵ボトムズ AT Stories』の作画を担当した曽野由大が参加。音楽は、数々の作品で押井守監督とタッグを組んできた川井憲次が担当する。
さらに、本作の前後編セットムビチケカードが、5月16日より発売決定。ティザービジュアルを使用した大判仕様となっており、5月16日・17日に開催される「第64回静岡ホビーショー」一般公開日の会場限定で販売されるほか、通販サイトでも取り扱われる。
アニメ映画『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女』第1作は、11月20日公開。
※監督：押井守、原作・監修：高橋良輔のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■監督：押井守
最初のボトムズの大ファンでした。いつかボトムズみたいなものをやってみたいという、私の憧れの作品。ボトムズに立喰い蕎麦を出したりするんじゃないかと疑っている人もいるかもしれませんが、真面目にやってます。真面目に戦争アクションを作っています。
■原作・監修：高橋良輔
映画には監督特有の“タッチ”というものがあって、私自身、“押井タッチ”のファンなんです。今回『ボトムズ』をやってもらうなかで、映像作家 押井守の演出“タッチ”が発揮されることを楽しみにしています。