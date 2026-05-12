俳優・北川景子（39）の夫で歌手のDAIGO（48）が10日、Instagramを更新。長女が選んだ、北川へのプレゼントを公開し、注目を集めている。

【映像】“大きくなった”子どもたちや長女が選んだ妻へのプレゼント

2016年1月に北川と結婚し、5歳の長女と2歳の長男、2人の子どもを育てているDAIGO。Instagramでは、北海道を訪れた際の写真や、北川と子どもたちが写る収録現場での様子など、貴重な家族ショットをたびたび披露してきた。

3月24日には、内閣総理大臣を務めた祖父・竹下登の銅像の足元に座る子どもたちの写真を投稿。「お子さんたち、めちゃ大きくなりましたね〜！」「娘ちゃん、ママのミニチュアみたい！雰囲気そっくりです！」などのコメントが寄せられ、成長した子どもたちにも注目が集まっていた。

長女が選んだ妻へのプレゼントを公開

5月10日の投稿では、「世界中のすべてのマザーに、ありがとう！！ #カーネーション #黄色がママが好きと娘が選んだ」とつづり、母の日に長女が北川のために選んだという黄色のカーネーションを披露した。

この投稿には「奥様は感激したでしょうね〜」「ステキなご家族でほっこりします」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）