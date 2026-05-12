元人気セクシー女優の霜月るなが12日、X（旧ツイッター）を更新。「キャバクラ嬢」と「風俗嬢」について、私見をつづった。

霜月は「キャバ嬢が風俗嬢見下してる感じホンマに意味わからん」と切り出した。そして「結局君たちも枕してるやんって思ってしまう。飲み屋関係の事件って『結婚できると思って通っていた』『貯金も全部捧げたけど騙されていた』みたいなニュース多いやん。悪く言ったら キャバ嬢って言葉をうまく使って接客する仕事やけど、ある意味私からしたら詐欺みたいなもんやんって思ってしまう」と自身の考えを述べた。

さらに「私は昔、風俗一通り経験して働いた事あるけど、ホンマに体力勝負やし技術職やと思ってる。高級店なんて、講習→テスト合格しないとデビューできない店舗もあったし、精神的にも体力的にも普通に大変。結局どっちも男性相手の仕事やのに、キャバ嬢が風俗嬢を見下す意味が私は分からない。

私はAVも風俗も経験してる側やからこそ、余計にそう思ってしまう」と記述。「あと、キャバ嬢が謎にプライド高い感じも苦手です 最近の世の中は、なんだかおかしいなって思ってしまう。本音ごめんなさい」と書いた。

霜月は、ダウンタウン松本人志が開催した16年の大阪での飲み会に参加。これまで松本をめぐる一部報道などに対し、松本を一貫して応援、支持してきたことなどで知られる。そして昨年7月をもってセクシー女優を引退。キャンギャル、DJ、アーティストなどとしてマルチに活躍している。

この投稿に対し「すごく共感しました」「だからわしは一貫してキャバには行かんのよ草」「個人的に、AV女優とか風俗嬢は、オジサンに色恋とか貢がせたりしてないだけ偉いと思います」などとさまざまな声が寄せられている。