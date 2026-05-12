【風、薫る 第33回あらすじ】りん、患者の担当を外される 直美から知らされたこととは
【モデルプレス＝2026/05/12】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第33話が、5月13日に放送される。
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朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
園部（野添義弘）の再手術は成功したものの、りん（見上愛）は担当を外されてしまう。自分の看護には何が足りなかったのかと悩んでいると、直美（上坂樹里）から、園部の退院を知らされる。
一方、シマケン（佐野晶哉）は友人の槇村（林裕太）に編集部へ原稿の持ち込みを薦められるが…。
（modelpress編集部）
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◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
◆「風、薫る」第33話／5月13日（水）放送
園部（野添義弘）の再手術は成功したものの、りん（見上愛）は担当を外されてしまう。自分の看護には何が足りなかったのかと悩んでいると、直美（上坂樹里）から、園部の退院を知らされる。
一方、シマケン（佐野晶哉）は友人の槇村（林裕太）に編集部へ原稿の持ち込みを薦められるが…。
（modelpress編集部）
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