「トップバリュ」、8月31日まで値上げしないって！サラダ油・マヨネーズ・スパゲッティなど食品約3500品目が価格据え置きの対象。

イオンは2026年5月11日に、イオングループ約1万店舗でトップバリュの食品約3500品目の価格を8月31日まで据え置きとする"価格凍結"を宣言しました。

カップ麺や調味料など幅広いカテゴリが対象

イオンは、続く物価高と不安定な世界情勢を受け、あと一品をあきらめたり、やりくりせざるを得ない"毎日の小さな我慢"に応えるための取り組みとして、対象のトップバリュ商品を値上げしない"価格凍結"の実施を決定したとのこと。

計画生産や全量買い取り、流通コスト削減、包材や調達ルートの見直しなどのコスト削減施策を積み重ねることで実現した企画です。

ここでは、"価格凍結宣言"の対象となる「トップバリュベストプライス」シリーズの商品一例を紹介。

・サラッとこくうまサラダ油

内容量は900g、価格は278円。

・たまごのおいしさまるごとマヨネーズ

内容量は400g、価格は267円。

・完熟トマトの風味をいかしたトマトケチャップ

内容量は500g、価格は170円。

・スパゲッティ1.7mm

内容量は1kg、価格は246円。

・エクストラバージンオリーブオイル（グリーン）

内容量は455g、価格は861円。

・白湯シーフードヌードル

内容量は75g、価格は116円。

・コクとキレのしょうゆヌードル

内容量は78g、価格は116円。

・スパイシーカレーヌードル

内容量は87g、価格は116円。

なお、生鮮食品・米・惣菜・酒類・ギフト商品・期間限定の値下げ商品などは対象外。やむを得ず価格改定する場合は、店頭でお知らせされます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部