仲間が生んだ追い風に乗り、強敵相手に逃げ切った。「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、5月11日の第1試合はBEAST X・中田花奈（連盟）が今シリーズ自身初トップ。首位を走るチームに、大きなポイントの上乗せで貢献した。

【映像】運命の2択に正解し逆転トップになった中田花奈

8日に2勝し、2位KONAMI麻雀格闘倶楽部に6.3ポイント差を付けて首位に立ったBEAST X。当試合は東家からEX風林火山・内川幸太郎（連盟）、中田、TEAM雷電・本田朋広（連盟）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）の並びで開始した。

東2局、本田が佐々木から満貫をアガり先行。中田は東4局1本場、リーチをかけるも親の佐々木へ7700点を放銃し、ラスに落ちてしまう。それでも続く東4局2本場、中田はすぐさま佐々木から5200点（＋600点）をアガり挽回した。南1局1本場はまたも佐々木からロン、2600点（＋300点）を加点した。親番の南2局、中田に大きな風が吹く。赤1枚の平和をリーチすると、しっかりツモって裏ドラが1枚乗り、1万2000点のアガリ。この加点でトップ目に立った。ところが南2局1本場、本田に満貫をツモられ中田は親被り。2着目へ転落した。

再逆転のチャンスは南3局。本田のリーチを受けるも、すぐに中田も七対子でテンパイ。待ちの候補は西か北で、いずれも河に1枚ずつ切られている。ここで中田は西待ちを選択、慎重にダマテンとすると、すぐに本田から打たれて1600点のアガリ。これでトップ目に復帰した。

南4局1本場は内川がダブリー。さらに暗カンをされ、中田は防戦一方。結果は跳満をツモられてしまったが、中田が2000点差で逃げ切った。

大仕事を終え、笑顔で勝利者インタビューを受けた中田。ファイナル初トップについては「みんな調子が良くて、私だけ悪かった。弱気な牌の残し方もしていたので、本当にラッキーでしたね。トップ取れて良かったです」とコメント。南3局の待ち牌選択で西を選んだことについては、西家の内川が西を暗刻にしている可能性があったと説明した。その後も理路整然と思考を語り、「めっちゃ考えてるやんこれ」「中田成長してるわ」と視聴者を唸らせた。南4局1本場は内川のアガリに肝を冷やし、当時の心境を身振り手振りで説明。その愛らしい振る舞いには、視聴者から「かわいい！」のコメントが殺到した。

最後は「信頼できるチームメイトと戦えているので、このまままっすぐ優勝目指して頑張りたい」「トップを重ねていきます！」と笑顔でファンへメッセージ。過去2年、レギュラーシーズンで勝てない時期に、笑顔でチームを盛り立ててきた中田がこの大一番で大きく貢献。ファンからは「デカいTOPだぞ！！」「かなりん！」「カワイイ！ナイストップ！！！」と多数のエールが寄せられていた。

【第1試合結果】

1着 BEAST X・中田花奈（連盟）3万3100点／＋53.1

2着 EX風林火山・内川幸太郎（連盟）3万1100点／＋11.1

3着 TEAM雷電・本田朋広（連盟）2万9600点／▲10.4

4着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）6200点／▲53.8

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

