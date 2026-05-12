「タッチ数は３回」大一番で終盤投入の日本人MF、６試合で出場は31分間「移籍の可能性が高い」
同胞のチームメイトが大活躍した一方で、旗手怜央は再び存在感を示すに至らなかった。
５月10日のスコットランドリーグ第36節、セルティックは宿敵レンジャーズに３−１で勝利した。前田大然が圧巻のバイシクル弾を２ゴールと活躍している。
公式戦６試合連続でベンチスタートとなった旗手は76分から出場。４試合ぶりにピッチに立ったが、この６試合でプレー時間は31分間にとどまった。
同じく今シーズン終了後の去就が取りざたされている前田は、終盤戦で大きなインパクトを残している。対照的に旗手は輝く機会がない状況だ。
『FootballFanCast』は「マエダの去就が不透明ななか、この夏セルティックを去る可能性がもっと高い選手が別にいる」と報じた。
「レオ・ハタテは残り14分での投入で、パストライが１本、タッチ数は３回だった。マーティン・オニール監督の下で序列が下がり、４月11日のセント・ミレン戦以来の出場だった」
「今季のチーム内での役割が減ったことで、ハタテはマエダ以上に夏の移籍の可能性が高いとみられる。ほかでもっと定期的な出場機会を得るために、本人は移籍を目指したがっているかもしれない」
同メディアは「元コーチのトム・バイヤーは、彼に『新たな挑戦が必要』かもしれないと話した。加入して４年が経ち、それも不思議ではないだろう」と続けている。
「ハタテは公式戦188試合出場で33得点、31アシストを記録してきた。だが、今季はリーグ戦29試合出場で２得点のみ。昨季から得点は８、アシストは４と少なく、この１年の調子の落ち込みぶりが示されている」
「だからこそ、マエダは引き続き主力であり、来季も残るかもしれないのに対し、ほかから関心があるのなら、この夏は両者が握手で別れを告げるのに適切なタイミングかもしれない」
宿敵とのダービーを制し、首位ハーツに１ポイント差と迫ったセルティックは、逆転優勝に向けてムードが高まっている。旗手がその波に乗ることはできるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】伝統の一戦で前田大然が超絶バイシクル弾含む２発！
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５月10日のスコットランドリーグ第36節、セルティックは宿敵レンジャーズに３−１で勝利した。前田大然が圧巻のバイシクル弾を２ゴールと活躍している。
公式戦６試合連続でベンチスタートとなった旗手は76分から出場。４試合ぶりにピッチに立ったが、この６試合でプレー時間は31分間にとどまった。
『FootballFanCast』は「マエダの去就が不透明ななか、この夏セルティックを去る可能性がもっと高い選手が別にいる」と報じた。
「レオ・ハタテは残り14分での投入で、パストライが１本、タッチ数は３回だった。マーティン・オニール監督の下で序列が下がり、４月11日のセント・ミレン戦以来の出場だった」
「今季のチーム内での役割が減ったことで、ハタテはマエダ以上に夏の移籍の可能性が高いとみられる。ほかでもっと定期的な出場機会を得るために、本人は移籍を目指したがっているかもしれない」
同メディアは「元コーチのトム・バイヤーは、彼に『新たな挑戦が必要』かもしれないと話した。加入して４年が経ち、それも不思議ではないだろう」と続けている。
「ハタテは公式戦188試合出場で33得点、31アシストを記録してきた。だが、今季はリーグ戦29試合出場で２得点のみ。昨季から得点は８、アシストは４と少なく、この１年の調子の落ち込みぶりが示されている」
「だからこそ、マエダは引き続き主力であり、来季も残るかもしれないのに対し、ほかから関心があるのなら、この夏は両者が握手で別れを告げるのに適切なタイミングかもしれない」
宿敵とのダービーを制し、首位ハーツに１ポイント差と迫ったセルティックは、逆転優勝に向けてムードが高まっている。旗手がその波に乗ることはできるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】伝統の一戦で前田大然が超絶バイシクル弾含む２発！
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