期間限定ストリートピアノ、本町に！ 中島さち子・クラゲ館 希望のピアノ《Expo Legacy》

大阪・関西万博（2025年10月13日閉幕）で、ジャズピアニスト・数学者の中島さち子氏がプロデュースしたシグネチャーパビリオン『いのちの遊び場 クラゲ館』で展示されていた「希望のピアノ」が、Osaka Metro（大阪メトロ）・本町ビル（大阪市中央区）に期間限定で展示、一般開放されている。6月5日（金曜日）まで。

Osaka Metro本町ビル1階に展示されている『希望のピアノ』大阪・関西万博 中島さち子氏プロデュース「いのちの遊び場 クラゲ館」で大人気だった〈2026年4月29日撮影 大阪市中央区〉

大阪・関西万博レガシー企画として開催する『希望のピアノ in 御堂筋・本町』。

Osaka Metro本町ビル

期間中の金曜・土曜は、自由に演奏できるストリートピアノとして楽しむことができる。

オープニングセレモニーには多くの応募者が訪れ『希望のピアノ』を奏でた〈2026年4月29日撮影 大阪市中央区〉

『希望のピアノ』は、ヤマハの製品で最高峰との呼び声が高いコンサートグランドピアノ・CFX。

白をベースにしたピアノを彩るラッピングデザインとして、日本や世界の学校の子どもたちや入院中の子どもたちが手掛けた、約900体のクラゲが描かれている。

大阪・関西万博 開幕前の「いのちの遊び場 クラゲ館」に設置されたばかりの『希望のピアノ』〈2025年3月23日撮影 大阪市此花区・夢洲〉

万博会期中にクラゲ館を訪れた約270万人のうち、約3万6000人を超える来館者が希望のピアノを弾いたという。1時間あたり約20人が触れたことになる。

閉幕後、2025年12月に成城学園初等学校（東京都世田谷区）に寄贈されたが、レガシープロジェクトとして全国を巡回、再び成城学園に戻る。

■「創造性の民主化」とは？中島さち子氏はこう考える

中島氏はラジオ関西の取材に対し、「クラゲのような“揺らぎ”がある遊び」と「創造性の民主化」を強調した。



そして、「クラゲは、揺らぎや透明性、変容を象徴している。0歳から120歳までの人々が遊びと学びのために開かれた場で、『生きた協奏』『創造性の民主化』を体現してきた。

「『創造性の民主化』を叶えるのが大切」と訴える中島さち子さん

中島氏はつづける。「クラゲの傘の下にみんなが集まって気持ちを託し、癒され、五感で楽しんでいのちを高めていったように思う。万博のテーマ『いのち輝く未来社会のデザイン』は、そうしたところに帰結する。ピアノを習っていないと弾いちゃいけないものではない。みんな音楽が好きなのだから、希望のピアノで楽しんでほしい」と話した。

クラゲ館は解体され、広島県福山市が2029年度のオープンを目指す科学館「子ども未来館」の屋外フィールドとして移設される。

そこでは、クラゲ館で生まれた体験型展示や音楽、共創の取り組みも、さまざまな形で未来へ受け継ぐという。

大阪・関西万博閉幕直前、昨年（2025年）9月に生まれた1歳の男の子 閉幕日には“リアルで”会場・夢洲に行くことができた

大阪府箕面市から訪れた3歳の男の子とお母さん「アフター万博、いっしょに楽しんでます」

「クラゲ祭り」は、イタリア・カナダ・ヨルダン・アフリカ諸国など海外パビリオンと連携、全国の子どもたちをつなぎ、対話やワークショップ・祭り（ライブ）の場をプロデュースする。その実現に向け、クラウドファンディングにも挑戦している。

社会問題解決のために開いた「ごみ祭り」捨てられてごみとなった素材を、楽器の素として見立て、それらの音に着目〈2026年5月3日 大阪市住之江区・咲洲〉

ATCグリーンエコプラザでのワークショップには高校生を中心に多くの若者が参加

参加した兵庫県立尼崎北高校の生徒たち「これだけのごみが平然と捨てられている深刻さ、それらが楽器としてリサイクルできることを知った」

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『希望のピアノ』ストリートピアノ一般開放



◆会場

Osaka Metro（大阪メトロ）本町ビル1階エントランスホール

（大阪市中央区本町3-6-4 Osaka Metro 御堂筋線「本町」駅・7号出口直結）

万博レガシー『希望のピアノ in 御堂筋・本町』Osaka Metro車内でも告知されている ※画像提供・Osaka Metro

◆開放日

2026年5月15日（金）、16日（土）、22日（金）、23日（土）、29日（金）、30日（土）



※最終日の6月5日（金）は、先着120人が参加できるクロージングイベントを開催。申し込み方法など詳細は、後日大阪メトロ公式ホームページで告知。



◆開放時間

金曜日 17〜20時

土曜日 13〜18時



※利用時間中は自由にピアノを演奏できる（無料）



※1回の演奏時間は目安10分程度のため、譲り合って利用を



※混雑時はスタッフによる案内・場内整理を行う場合がある



※小学生以下は保護者などの同伴が必要

