12星座×タロット占い「魚座（うお座）」2026年5月11日（月）〜5月17日（日）のあなたの運勢は？ 総合運・開運メッセージ
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年5月11日（月）〜5月17日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「魚座（うお座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
■魚座（うお座）
カード：ワンドの5（正位置）
競り合いで力が出る週。周囲の動きが速いので、のんびり構えると埋もれる。遠慮は不要。意見や提案、自分の立場を主張しよう。ただし、感情だけで押さないこと。争点を整理して、正面から戦えば評価は上がる。譲る場面と押す場面を見誤らないように。
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
■魚座（うお座）
カード：ワンドの5（正位置）
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4 https://youtu.be/UHrZuZcHTj4
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