ミュージシャンのうじきつよしが5月10日、Xで高市早苗首相を「ペテン師」「そんなモノ」と強い言葉で批判し、物議を醸している。

「うじきさんはこの日、高市首相の顔写真を貼り付けたうえで、《そもそもウソとごまかしで登り詰めた、ペテン師だと思います》と投稿しました。

さらに、《そんなモノが政治のトップにいること自体が前代未聞の異常事態》と糾弾。《80年かけて周到に仕込まれた腐敗、不正義は手強いけれど、許してきた我々も猛省、ゼロからの立て直し、頑張りましょう！》と、現状を変えるための“団結”を訴えました。

さらに、締めくくりには、《『パヨク』で『老害』の『落ちぶれバンドマン』からは以上です》と、自虐も添えています」（芸能記者）

添付された首相の顔写真は、オーストラリア訪問時、アンソニー・アルバニージー首相との会談で撮影されたもの。一部SNSでは、“色目使いしているように見える”として揶揄の対象にもなっていたカットだ。強烈な言葉で政権批判を展開したうじきだが、Xでは

《うじきつよしってミュージシャンぶってるテレビ芸人だろ》

《落ち目になって政治的発言ってダサいやろ》

《汚い言葉で罵るのがカッコいいロッカーだと思っている時点でダサダサ》

と、手厳しい声が相次いでいる。だが、彼にとって思わぬ誤算だったのは“知名度”のなさだった。

「本人が《落ちぶれバンドマン》と自己紹介しているにもかかわらず、《そもそも誰なん？》《うじきつよし？誰？》《うじきつよしって何した著名人なんだろう》といった反応まで続出したのです。ネットニュースになるたび政治的発言が注目されてきたうじきさんですが、若い世代には存在自体があまり知られていなかった、という皮肉な流れになってしまいました」（同前）

しかし、うじきが一世を風靡した人気ミュージシャンなのは間違いない。

「うじきさんは1980年代にロックバンド『KODOMO BAND（子供ばんど）』のボーカルとして人気を集め、『北斗の拳』（フジテレビ系）の主題歌『SILENT SURVIVOR』も担当。さらに『カルトQ』（フジテレビ）の司会、『たけし・逸見の平成教育委員会』（フジテレビ）の準レギュラーなどでお茶の間人気を獲得しました。

俳優としてもNHK大河『義経』『武蔵 MUSASHI』、朝ドラ『ゲゲゲの女房』などに出演しています。ただ、近年は露出が減っており、若い世代には“説明が必要な存在”になっているようです」（芸能プロ関係者）

“老害”“落ちぶれ”と先回りして、とことん自分を貶めた、うじき。だが彼の前に立ちはだかったのは、政治思想の壁ではなく、“そもそも知られていない”という世代間ギャップだった。