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学習カウンセラーとして多くの保護者の悩みに寄り添ってきた勉強Dr.ノリこと高松範行氏が、YouTubeチャンネル「勉強Dr.ノリ先生」にて、「頭のいい子に育つ黄金のルーティン」を公開した。指導歴25年、3000時間以上の保護者面談を行ってきた高松氏は、子どもの学力やIQを上げるために家庭で実践すべき「黄金のルーティン」について解説している。



高松氏はまず、子どもの学力に最も強く影響を及ぼすのは、遺伝や教育費用ではなく「親が作る家庭環境」であると定義する。その上で、日々の家庭での過ごし方として「ルーティン」の重要性を強調した。



ルーティンを実践するにあたり、高松氏は「時間ではなくて時刻」を意識させることが重要だと語る。子どもが常に時計を目にする環境を作り、現在の時刻を正確に把握させることが、習慣化の第一歩であると指摘した。



続いて、高松氏は頭を良くするための具体的なルーティンを3つ紹介した。

1つ目は、就寝前にその日学んだことを真っ白な紙に書き出す「振り返り（アクティブリコール）」である。

2つ目は、「前日の復習」だ。高松氏は予習より復習が重要であると述べ、学んだことを自分のものにするためには、1週間以内に復習することが不可欠だと解説した。

3つ目は「読み・書き・計算」であり、スポーツにおける基礎練習と同様に、毎日欠かさず行うべき基本であると位置づけた。



最後に、ルーティンを継続するためのコツとして、「20時45分から復習をする」というように明確な時刻を設定し、例外を認めずに実行することの重要性を説いた。

高松氏は動画で、子どもの学習習慣を見直すための具体的な指針を紹介した。