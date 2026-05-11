ますますPSPっぽくなったような？

1990年11月21日に発売された、任天堂の家庭用ゲーム機「スーパーファミコン」。ソフトの総数はなんと1,447本もあるとのことで、フルコンプするのは容易ではないかもしれません。収集だけでなく、長〜いプレイ時間のRPGも全作クリアするなんて、一生かかってもムリかも？

だけど懐ゲー好きなら、集めてみたいものですよね。

家でも外でもスーファミ遊べる

子供の頃にスーファミを遊んでいた人も、レトロゲームに魅せられた最近の人も、スーファミのカセットが挿せる互換機「IPS 16ビットポケットHD(SFC用互換機)」で1,447本制覇を目指してみませんか？

画面は4.3インチ・720ピクセルのHD映像が楽しめるIPS液晶画面を搭載し、携帯機としてだけでなくHDMI出力でテレビでも遊べる2Way仕様。有線コントローラアダプタを使い、使い慣れたスーファミ用のコントローラーでふたり同時に遊べます。

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画面比率が今のテレビに合わせた16:9のワイド画面でも、当時の画角4:3のスタンダードでも切り替え可能。それに海外のSNES用カセットもプレイでき、映像信号方式のNTSC／PAL方式も切り替えられます。

映像だけでなく、ヘッドホンとHDMI出力時はステレオ音源で迫力マシマシ。耳でも楽しめます。

前作からチョイ進化

先代の白／青モデルは付属の無線パッドだけだったのが、あえての有線になったのが大きな違い。色味も黒／紫でイメージがガラっと変わり、カッコ良くなっています。

Image: Amazon

今は懐ゲーがブーム

今は中古で懐かしのソフトが見つけやすいので、大人買いして遊ぶのも良い時代です。ちょっと前に、「全国97店舗のゲオで｢レトロゲーム｣の販売開始」というニュースをお伝えしたばかりですし、近場で1,447本揃うかも？

また日本の懐ゲーは外国人にも人気で、世界的なブームにより市場価値が高騰しているそうな。気になったソフトは即ゲットです。

Source: Amazon, X, Columbus Circle

Reference: ウルブ