山下智久、中島健人・Snow Man目黒蓮とのLINEグループ名告白で反響相次ぐ「最高にかっこいい」連絡先交換のきっかけも明らかに
【モデルプレス＝2026/05/11】俳優の山下智久が、10日放送のMBS／TBS系「日曜日の初耳学」（毎週日曜よる10時〜）に出演。俳優で歌手の中島健人とSnow Manの目黒蓮の3人で構成されたLINEグループの名前を明かした。
【写真】山下智久「圧倒的な顔面力」と話題の3ショット
番組では中島が山下と亀梨和也によるユニット・修二と彰に憧れてアイドルを志したと告白。さらに中島は山下に憧れるあまり、ライブでも山下のソロ楽曲の「抱いてセニョリータ」を度々カバーしていると明かした。また、この時のバックダンサーとして目黒も参加しており、最近はこの3人の間にある共通点ができたという。
司会の林修が「豪華なLINEグループが存在するようですね？」と話を振ると、山下・中島・目黒の3人で構成されたLINEグループがあると明かされた。
中島は山下と初めて食事をしたのが、2025年9月に開催されたハイジュエリーブランド・ブルガリのアフターパーティーだったと回想。緊張していた中島と目黒を山下がリードする形で記念写真を撮影し、その写真を送り合うために「ブルガリナイト」と名付けられたLINEグループが誕生したという。また、この時の写真のセンターが中島であることに林が気づくと、山下は「ケンティーはセンターじゃなきゃ。そびえ立ってないと」と話していた。
この放送を受け、視聴者からは「最高にかっこいい」「会話内容気になる」「また3ショットみたいな」「貴重すぎるエピソード」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
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◆中島健人、ライブで披露した山下智久カバーに目黒蓮がバックダンサーで参加
番組では中島が山下と亀梨和也によるユニット・修二と彰に憧れてアイドルを志したと告白。さらに中島は山下に憧れるあまり、ライブでも山下のソロ楽曲の「抱いてセニョリータ」を度々カバーしていると明かした。また、この時のバックダンサーとして目黒も参加しており、最近はこの3人の間にある共通点ができたという。
◆山下智久・中島健人・目黒蓮のLINEグループ名が明らかに
司会の林修が「豪華なLINEグループが存在するようですね？」と話を振ると、山下・中島・目黒の3人で構成されたLINEグループがあると明かされた。
中島は山下と初めて食事をしたのが、2025年9月に開催されたハイジュエリーブランド・ブルガリのアフターパーティーだったと回想。緊張していた中島と目黒を山下がリードする形で記念写真を撮影し、その写真を送り合うために「ブルガリナイト」と名付けられたLINEグループが誕生したという。また、この時の写真のセンターが中島であることに林が気づくと、山下は「ケンティーはセンターじゃなきゃ。そびえ立ってないと」と話していた。
この放送を受け、視聴者からは「最高にかっこいい」「会話内容気になる」「また3ショットみたいな」「貴重すぎるエピソード」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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