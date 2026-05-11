ブラウブリッツ 今季2度目のPK戦の末…栃木SCに敗れ2連敗 秋田
サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグです。
ブラウブリッツ秋田は10日、アウェーで栃木SCと対戦しました。
3月の仙台戦以来、2回目のPK戦にもつれ込みましたが、ものにできず、2連敗です。
残り3試合となった今シーズン。
3位、ブラウブリッツは、9位の栃木SCと対戦しました。
前回の直接対決では、ブラウブリッツがセットプレーを起点に2得点を挙げました。
こぼれ球を回収し、最後は半田！
ゴール前で体を張ってシュートを放つも、キーパーに阻まれ、無得点で前半を終えました。
後半は、栃木SCに主導権を握られます。
球際で粘れず、相手にボールを持たれ攻め込まれますが…
山田が連続セーブ！堅い守りが光りました。
両チーム無得点で今シーズン2回目のPK戦に突入します。
後攻めのブラウブリッツ。
3対4で迎えた5人目のキッカーは長井。
またしてもPK戦をものにできず、ブラウブリッツは2連敗です。
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ブラウブリッツの順位は変わらず3位です。
PK戦で敗れても勝ち点1が加わって、合計の勝ち点は29。
湘南との差を「2」に縮めました。
次の試合は17日日曜日です。
ホームで6位のザスパ群馬と対戦します。