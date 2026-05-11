ABS秋田放送

写真拡大

サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグです。

ブラウブリッツ秋田は10日、アウェーで栃木SCと対戦しました。

3月の仙台戦以来、2回目のPK戦にもつれ込みましたが、ものにできず、2連敗です。

残り3試合となった今シーズン。

3位、ブラウブリッツは、9位の栃木SCと対戦しました。

前回の直接対決では、ブラウブリッツがセットプレーを起点に2得点を挙げました。

10日も、そのセットプレーから迫ります。

こぼれ球を回収し、最後は半田！

ゴール前で体を張ってシュートを放つも、キーパーに阻まれ、無得点で前半を終えました。

後半は、栃木SCに主導権を握られます。

球際で粘れず、相手にボールを持たれ攻め込まれますが…

山田が連続セーブ！堅い守りが光りました。

両チーム無得点で今シーズン2回目のPK戦に突入します。

後攻めのブラウブリッツ。

3対4で迎えた5人目のキッカーは長井。

またしてもPK戦をものにできず、ブラウブリッツは2連敗です。

♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢

ブラウブリッツの順位は変わらず3位です。

PK戦で敗れても勝ち点1が加わって、合計の勝ち点は29。

湘南との差を「2」に縮めました。

次の試合は17日日曜日です。

ホームで6位のザスパ群馬と対戦します。