サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグです。



ブラウブリッツ秋田は10日、アウェーで栃木SCと対戦しました。



3月の仙台戦以来、2回目のPK戦にもつれ込みましたが、ものにできず、2連敗です。



残り3試合となった今シーズン。



3位、ブラウブリッツは、9位の栃木SCと対戦しました。



前回の直接対決では、ブラウブリッツがセットプレーを起点に2得点を挙げました。





10日も、そのセットプレーから迫ります。こぼれ球を回収し、最後は半田！ゴール前で体を張ってシュートを放つも、キーパーに阻まれ、無得点で前半を終えました。後半は、栃木SCに主導権を握られます。球際で粘れず、相手にボールを持たれ攻め込まれますが…山田が連続セーブ！堅い守りが光りました。両チーム無得点で今シーズン2回目のPK戦に突入します。後攻めのブラウブリッツ。3対4で迎えた5人目のキッカーは長井。またしてもPK戦をものにできず、ブラウブリッツは2連敗です。♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢ブラウブリッツの順位は変わらず3位です。PK戦で敗れても勝ち点1が加わって、合計の勝ち点は29。湘南との差を「2」に縮めました。次の試合は17日日曜日です。ホームで6位のザスパ群馬と対戦します。