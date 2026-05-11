独特な世界観に魅かれたのか。オリエンタルラジオの藤森慎吾が5月9日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE2号店』」にMCとして生出演。初共演のアイドルに、メロメロになる一幕があった。

【映像】藤森慎吾がアイドルにメロメロ

冒頭、共演の2.5次元俳優たちが三つ巴の腕相撲を始めた。これに、カフェのマスター役を務める藤森は一瞬だけ参加しつつも、「何をしてるんだ！？お前たちは！」と発言。「お店始まってるだろ！座れ、おら！」と語気を強めた。続けて、「いいかげんにしなさいよ。オープニングは何でもやっていい時間じゃないからな」と注意。そのまま、「『レディー・ゴー！』じゃないよ。誰だ！？君は」と、2.5次元俳優たちを焚きつけた初登場アイドルにひと言物申した。

これを受け、アイドルグループ・#よーよーよーの由良ゆらが「自己紹介させていただきます。じゃあ、今日は藤森さんのこと、ゆらゆらさせちゃうぞ」と藤森に向けて人差し指をくるくる。すぐさま藤森は「あれ〜？」と乗っかり、「心が揺れ動く〜」と体を左右に振った。

その後、由良が「初出演、よろしくお願いしま〜す！」とカメラに手を振った際にも「うわ〜、心のゆらゆらが止まらない〜」とハイテンション。「ゆらゆらする時は、ハートで『ゆらゆら〜』でお願いします」と指示されると、「あ、やり方があるんだ？ごめんね。ありがとう」と指でハートポーズを作り、再び体を揺らせた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

