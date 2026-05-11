パワステなし、ブレーキサーボなし

「これは『いいでしょう、でも……』と言いたくなるようなクルマです」と、英国在住のダニー・マクリーンさんは自身のルノー・カラベル・コンバーチブル1100について語る。

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「確かにブレーキはついていますが、サーボはありません。確かにステアリングはありますが、パワーステアリングではありません。昔、人々はカラベルを『貧者のフェラーリ（プアマンズ・フェラーリ）』と呼んでいました。そう思うにはお酒を1杯か2杯飲まないと無理でしょうが、それでも、かなり美しいクルマです」



ダニー・マクリーンさんのルノー・カラベル・コンバーチブル1100 AUTOCAR

ダニーさんの言う通りだ。彼のカラベルには、エンジンカバーに施された非常にフランスらしい「1100」の文字や、リアナンバープレートの両脇にあるメッシュグリル（純粋に装飾用）など、素敵なディテールもいくつか見られる。

1958年に2＋2クーペ、カブリオレ、コンバーチブルの各種ボディスタイルで発売されたカラベルは、カロッツェリア・ギアの手による設計だ。このイタリアンなルックスは偶然の産物ではない。トライアンフ・スピットファイアのようなスポーツカーと真っ向から競合するはずだったが、少なくとも英国では、価格はライバルのほぼ2倍だった。

ちなみに、カラベル（Caravelle）という名称は北米と英国向けのもので、それ以外の市場ではフロリード（Floride）と呼ばれている。

購入するのはこれで2台目

ダニーさんの所有するこの車両は、生産が終了する5年前の1963年に登録されたものだ。彼が所有したカラベルはこれで2台目だという。「1台目は1970年代後半に買いました」と彼は振り返る。

「当時、ほとんどの人が乗っていたフォードやヴォグゾールとは、見た目がまったく違っていたんです。今のカラベルほど状態は良くなくて、675ポンドで買ったものですが、ある人が700ポンドで買い取ると申し出てくれたので、手放しました」



ダニー・マクリーンさんのルノー・カラベル・コンバーチブル1100 AUTOCAR

「何年も売ったことを後悔していましたが、1年半前、クラシックカーのオークションでこの1台を見つけました。9000ポンド（約190万円）強で手に入れましたが、それ以来、かなりの金額を修理費に費やしていますね」

ただし、車体や内装への出費ではない。この車両は南アフリカから英国に輸入されたもので、環境の違いから、これまで塩害に悩まされることはなかった。また、部分的に修復されていたが、その一部は修正が必要だった。

「いわゆる『その場しのぎの修理』を直してもらうため、ウィンブルドン・クラシック・カーズに預けました。例えば、ブレーキが適合していなかったり、本来は溶接すべきでない部分が溶接されていたりしたんです。今では工場出荷時の状態に戻りましたよ」

エンジンを降ろす修理も……

しかし、まだ手付かずの作業が残っている。

「走行距離計は8万1687kmを示していますが、18週間前にスピードメーターが故障してからずっとこの数値です。これを交換するにはエンジンを降ろさなければいけません。燃料計も機能しておらず、修理するにはエンジンの後ろにある燃料タンクにアクセスする必要があるため、これもまたエンジンを降ろさなければいけないんです」



ダニー・マクリーンさんのルノー・カラベル・コンバーチブル1100 AUTOCAR

「エンジンを外す必要のあるトラブルがあと1つ起きるのを待っています。そうすればまとめて修理してもらうつもりです。だって、安くは済まないですからね」

ダニーさんのカラベルには、1964年に導入された高出力の1108ccエンジンが搭載されている。以前の956ccエンジンに取って代わったユニットで、さらに発売当初には845ccエンジンが設定されていた。

「初期のエンジンは明らかにパワー不足でした。ただ、わずか55psのこの後期型エンジンも、やはり明らかにパワー不足です！」

「今日ここに来る途中、ウィンブルドン・ヒル（小高い丘がある）を見て『これは面白くなりそうだな』と思いました。それでも、平坦な道、特に曲がりくねった道では、リアエンジン・リアドライブという構造のおかげで、わずかなパワーを最大限に活かしてくれます」

「いずれにせよ、わたしにとってはルックスがすべてです。メタルハードトップを装着したことで、その魅力はさらに増していますね。クリーム色のハードトップが、カラベルの魅力を存分に引き立てていると思います」