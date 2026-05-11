THE YELLOW MONKEY、「60分一本勝負」のライブツアー開催
THE YELLOW MONKEYが新たなライブの開催を発表した。
先日5月3日にFC限定ツアーが開幕したばかりのTHE YELLOW MONKEYだが、さらなる次のステージとして今回発表したのが「60分一本勝負」と題した特別なツアーだ。
レアなライブハウス公演を中心に、バンドの聖地でもある日本武道館公演が1dayのみ加わり、いずれもジャスト60分というこの全8公演は、いつものライブツアーとはまた違った熱気と迫力を感じられることは間違いない。
また、10年前の本日5月11日は、2016年に彼らが再集結後初となる全国アリーナツアー初日・国立代々木第一体育館公演を行い、12年ぶりにメンバー4人揃っての姿を現した記念すべき日にあたる。
これを祝してバンドの公式YouTubeでは、この全国ツアー＜THE YELLOW MONKEY SUPER JAPAN TOUR 2016＞から、さいたまスーパーアリーナ公演のライブ映像を本日より約一ヶ月限定で全編フル配信。90年代の名曲の数々から復活の狼煙となった楽曲「ALRIGHT」まで、全24曲が披露されたステージをたっぷりと楽しむことができる。
＜THE YELLOW MONKEY TOUR 2026 THE COUNTDOWN 〜60分一本勝負〜＞
特設サイト：https://theyellowmonkeysuper.jp/feature/tour2026_60min
2026年9月6日(日) 福岡・Zepp Fukuoka
2026年9月20日(日) 神奈川・KT Zepp Yokohama
2026年9月26日(土) 北海道・Zepp Sapporo
2026年10月4日(日) 東京・Zepp Haneda
2026年10月11日(日) 宮城・仙台GIGIS
2026年10月22日(木) 東京・日本武道館
2026年10月24日(土) 大阪・Zepp Osaka Bayside
2026年10月30日(金) 愛知・Zepp Nagoya
・チケット料金
ライブハウス公演
1Fスタンディング \10,000(税込) ※ドリンク代\600別
2F指定席 \13,000(税込) ※ドリンク代\600別
2F後方立見 \10,000(税込) ※設定のある会場のみ/ドリンク代\600別
日本武道館公演
指定席 \10,000(税込)
立見指定 \9,000(税込)
・チケット受付
BELIEVER.年会員最速先行 ※抽選
対象者：オフィシャルファンクラブ「BELIEVER.」年会員
受付期間：5/11(月)12:00〜5/24(日)23:59
BELIEVER.会員先行 ※抽選
対象者：オフィシャルファンクラブ「BELIEVER.」全会員
受付期間：5/31(日)12:00〜6/14(日)23:59
TYM STORAGE会員先行 ※抽選
対象者：公式動画サブスク「TYM STORAGE」年額プラン会員
受付期間：6/21(日)12:00〜7/5(日)23:59
一般発売 ※先着
受付期間：8/8(土)〜