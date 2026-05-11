THE YELLOW MONKEYが新たなライブの開催を発表した。

先日5月3日にFC限定ツアーが開幕したばかりのTHE YELLOW MONKEYだが、さらなる次のステージとして今回発表したのが「60分一本勝負」と題した特別なツアーだ。

レアなライブハウス公演を中心に、バンドの聖地でもある日本武道館公演が1dayのみ加わり、いずれもジャスト60分というこの全8公演は、いつものライブツアーとはまた違った熱気と迫力を感じられることは間違いない。

また、10年前の本日5月11日は、2016年に彼らが再集結後初となる全国アリーナツアー初日・国立代々木第一体育館公演を行い、12年ぶりにメンバー4人揃っての姿を現した記念すべき日にあたる。

これを祝してバンドの公式YouTubeでは、この全国ツアー＜THE YELLOW MONKEY SUPER JAPAN TOUR 2016＞から、さいたまスーパーアリーナ公演のライブ映像を本日より約一ヶ月限定で全編フル配信。90年代の名曲の数々から復活の狼煙となった楽曲「ALRIGHT」まで、全24曲が披露されたステージをたっぷりと楽しむことができる。