ジョイフル <9942> [福証] が5月11日大引け後(17:00)に決算を発表。26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比28.2％増の38.7億円に伸び、通期計画の48.9億円に対する進捗率は79.2％に達したものの、5年平均の87.8％を下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-6月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比5.2倍の10.1億円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比89.5％増の9億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.7％→4.8％に改善した。



株探ニュース