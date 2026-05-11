１０日、表彰式でトロフィーを掲げる中国代表。（ロンドン＝新華社記者／李穎）

【新華社ロンドン5月11日】卓球の世界選手権団体戦は10日、英ロンドンで男子決勝が行われ、中国が日本を3-0で下して優勝した。

１０日、表彰式でトロフィーを掲げる中国代表。（ロンドン＝新華社記者／連漪）

１０日、表彰式でトロフィーを掲げる中国代表。（ロンドン＝新華社記者／李穎）

１０日、表彰式で記念撮影する中国男子・女子代表。（ロンドン＝新華社記者／李穎）

１０日、リターンする中国の王楚欽（おう・そきん）。日本の松島輝空を３−１で下した。（ロンドン＝新華社記者／連漪）

１０日、表彰式に臨む（左から）２位の日本、１位の中国、３位の中国台北とフランスの各代表。（ロンドン＝新華社記者／連漪）

１０日、得点した中国の梁靖崑（りょう・せいこん）。日本の張本智和を３−２で下した。（ロンドン＝新華社記者／連漪）

１０日、得点した中国の梁靖崑（りょう・せいこん、奥）。日本の張本智和を３−２で下した。（ロンドン＝新華社配信）

１０日、日本の戸上隼輔を３−１で下し、優勝を喜ぶ中国の林詩棟（りん・しとう、奥）。（ロンドン＝新華社配信）

１０日、日本の戸上隼輔を３−１で下し、優勝を喜ぶ中国の林詩棟（りん・しとう）。（ロンドン＝新華社記者／李穎）

１０日、優勝を喜ぶ中国の王楚欽（おう・そきん）。（ロンドン＝新華社配信）

１０日、日本の戸上隼輔を３−１で下し、優勝を喜ぶ中国の林詩棟（りん・しとう、右）。（ロンドン＝新華社記者／李穎）

１０日、日本の戸上隼輔を３−１で下し、優勝を喜ぶ中国の林詩棟（りん・しとう、手前）。（ロンドン＝新華社配信）

１０日、日本の戸上隼輔を３−１で下し、優勝を喜ぶ中国の林詩棟（りん・しとう、手前）。（ロンドン＝新華社配信）