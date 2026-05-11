俳優の勝野洋が１１日、都内で勝野劇団公演「横浜グラフィティフォーエバー〜あいつら、知らずに横浜語るなよ〜」（７月２〜７日、横浜赤レンガ倉庫１号館３Ｆホール）製作発表会を行い、孫について語った。

現在７６歳だが、まだまだ現役。「若いときもパワー、中年になってもパワー、老人になってもパワー。パワーをなくしたくない」と宣言。パワーの源は３人の孫。「毎日学校に送り迎えをして、仕事で行けないときも気にしている。いつも恋人みたいな感覚でいます」と明かした。

なかでも本作には昨年、次女の勝野雅奈恵の娘・八瑠子が初共演。「前回もそうだけど、気になってしょうがない。ふっと横に入った時とか『洋、頑張って』って言われていた」と明かし、笑いが起こった。将来については「女優さんは反対です。大変ですもん、ねえ。できれば普通に嫁に行ってもらって。（いいの？）ダメ、複雑です」とメロメロだった。

次女の勝野雅奈恵にとっても八瑠子は我が子としてだけでなく、本シリーズにとっても大切な存在。「（１作目の時）お腹に宿していた。その子が私の脚本家としての勝野雅奈恵と一緒に成長している。（高田）翔くんにもらったベビー靴はまだもってる」という。「八瑠子から去年『サンタさんにセリフをくださいってお願いしたの』と言われて、サンタさんからのプレゼントを渡した。『今年はセリフ１０個ちょうだいね』と言われて、今年も出演する」と予告していた。