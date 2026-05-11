『呪術廻戦』見せすぎだろ…もはや新作アニメ ネット騒然の動画1000万回再生突破
漫画『呪術廻戦』のスピンオフフ『呪術廻戦≡』（原作：芥見下々氏 作画：岩崎優次氏）コミックス最終3巻の発売記念で公開されたスペシャルPVが、1000万回再生を突破した。アニメ『呪術廻戦』を手掛けているアニメーションスタジオMAPPAによる、スペシャルPVとなっており、監督は、『東京クローン』のMV監督や、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の原画を担当した宮川駿氏が務めている。
【動画】見せすぎ！68年後の虎杖＆乙骨の孫2人登場 公開された『呪術廻戦≡』映像
1日に公開されたPVで、アニメ『呪術廻戦』の虎杖悠仁役でおなじみの声優・榎木淳弥と同じく真人役で知られる声優・島崎信長も出演。『呪術廻戦≡』のクライマックスとMAPPAがその世界観を表現するPVを見ることができる。
アニメ『呪術廻戦』の最終回がまだ放送されていないにも関わらず、原作漫画の続きを描いた『呪術廻戦≡』のアニメPVに、公開された当時はネット上で「もうアニメ化やん ただの宣伝のクオリティじゃないって」「は？？？？？？もうアニメ化じゃないすか」「アニメの真人のあの感じがヤバすぎる、この人たち伝説だわ」「そこまで見せていいんですか！アニメだと、まだまだ最終回まであるんですけど！」「まだ死滅回遊終わってないんですがそれは」などと驚きの声であふれていた。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載され、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破している。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が2026年1月〜3月に放送された。
スピンオフ漫画となる『呪術廻戦≡』は、『呪術廻戦』の近未来を描いたスピンオフ作品で、『週刊少年ジャンプ』2025年41号（同年9月8日発売）〜2026年15号（同年3月9日発売）に連載。「死滅回游」から68年後。2086年 宇宙船、並びにシムリア星人を名乗る地球外生命体が突如現れた。地球の命運を握るのは日本の呪術師・乙骨真剣と乙骨憂花。呪術師と宇宙人、未知なる邂逅が引き起こす物語となっている。
1日に公開されたPVで、アニメ『呪術廻戦』の虎杖悠仁役でおなじみの声優・榎木淳弥と同じく真人役で知られる声優・島崎信長も出演。『呪術廻戦≡』のクライマックスとMAPPAがその世界観を表現するPVを見ることができる。
アニメ『呪術廻戦』の最終回がまだ放送されていないにも関わらず、原作漫画の続きを描いた『呪術廻戦≡』のアニメPVに、公開された当時はネット上で「もうアニメ化やん ただの宣伝のクオリティじゃないって」「は？？？？？？もうアニメ化じゃないすか」「アニメの真人のあの感じがヤバすぎる、この人たち伝説だわ」「そこまで見せていいんですか！アニメだと、まだまだ最終回まであるんですけど！」「まだ死滅回遊終わってないんですがそれは」などと驚きの声であふれていた。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載され、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破している。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が2026年1月〜3月に放送された。
スピンオフ漫画となる『呪術廻戦≡』は、『呪術廻戦』の近未来を描いたスピンオフ作品で、『週刊少年ジャンプ』2025年41号（同年9月8日発売）〜2026年15号（同年3月9日発売）に連載。「死滅回游」から68年後。2086年 宇宙船、並びにシムリア星人を名乗る地球外生命体が突如現れた。地球の命運を握るのは日本の呪術師・乙骨真剣と乙骨憂花。呪術師と宇宙人、未知なる邂逅が引き起こす物語となっている。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優