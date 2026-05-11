元阪神ドラ2→ロッテ移籍　24歳外野手の豪快アーチにファン注目「やっぱりロマンある」「ヒットがすべてホームランってえぐい」

井上の豪快アーチが話題を呼んでいる（C）産経新聞社

ロッテの井上広大が豪快アーチを放ち、注目を集めている。

ロマンがあふれている！井上が放った豪快アーチシーン【動画：パーソル パ・リーグTV】

5月10日に行われたソフトバンク戦（みずほPayPayドーム）に「8番・DH」で先発出場した井上は2回、相手先発の前田悠伍の変化球を完璧に捉えて左中間スタンド中段に飛び込む先制の2号2ランを放った。

189センチ、100キロの迫力ボディーから放たれた飛距離140メートル超えの圧巻の一発にはファンの間から「やっぱりロマンある」「現役ドラフトで移籍した選手が活躍しているのは嬉しい」「ヒットがすべてホームランってえぐい」と歓声が上がった。井上は今季13打数2安打ながら、そのすべてがホームランという爆発力もSNS上で反響を呼んでいる。