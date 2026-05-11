ミセスが“りくりゅう”ペアとゲームに挑戦！『テレビ×ミセス』森山直太朗との念願コラボも実現

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Mrs. GREEN APPLEがMCを務める『テレビ×ミセス』。5月11日20時55分からの放送では、は、“りくりゅう”ペアこと三浦璃来・木原龍一を迎えたトーク＆ゲーム企画と、森山直太朗を迎えた「名曲×ミセス」を届ける。

■“りくりゅう”ペアが引退会見後初バラエティ出演！森山直太朗とのコラボ歌唱も

ミラノ・コルティナオリンピック金メダリストの三浦璃来・木原龍一が引退会見後初のバラエティ出演。栄光の舞台裏で“りくりゅう”のふたりを支え続けた「人生ベストソング」をテレビ初公開。ミセスの楽曲もランクインし、『テレビ×ミセス』でしか聞けない音楽にまつわる秘話が飛び出す。

さらに、2人1組のペアを組んで、お互いが見えない状態でお題に沿ったポーズをとり、シンクロを目指す新ゲーム「シンクロジェスチャーゲーム」がスタート。絆が試される新ゲームで、りくりゅうペアが奇跡のシンクロを連発！ そして、ミセスチームも息を合わせてシンクロを目指すが…まさかの珍ポーズ連発で波乱を呼ぶ!?

また、番組おなじみの「巨大ジェンガ対決」では、りくりゅうペアが五輪で魅せた華麗なリフトとジャンプで巨大ジェンガ攻略を目指す！。新ルール「ジョーカー津田」が勝利のカギに!?

■【名曲×ミセス】森山直太朗「生きてることが辛いなら」を念願のコラボ歌唱

「名曲×ミセス」に森山直太朗が登場。名曲「生きてることが辛いなら」をコラボ歌唱する。リリース当時賛否を生んだ歌詞に込められた本当の想いに触れる貴重トークも満載。

「生きてることが辛いなら」はミセス大森にとっても思い入れのある特別な楽曲であり、念願が叶っての特別なコラボレーションとなる。一夜限りのパフォーマンスをお見逃しなく。

■森山直太朗 コメント

■番組情報

TBS系『テレビ×ミセス』

05/11（月）20:55～22:00

MC：Mrs. GREEN APPLE

進行：陣内智則

ゲスト：渋谷凪咲、津田篤宏（ダイアン） 、三浦璃来、木原龍一

アーティストゲスト：森山直太朗

(C)TBS

■【画像】『テレビ×ミセス』番組場面写真

■関連リンク

『テレビ×ミセス』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/tbstv_mga/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/