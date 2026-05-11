anoの楽曲「KILL LOVE」が、テレ東系ドラマ25『わたしの相殺日記』の主題歌に決定した。自身が地上波ドラマ単独初主演を務めるドラマのテーマソングとしての起用は初となる。

ドラマ25『わたしの相殺日記』は『孤独のグルメ』の脚本を担当するチームが手掛ける完全オリジナルストーリーで、全4話を4週にわたり放送される。地上波ドラマ単独初主演となる、あのは、自己流の相殺術によって、先行き不透明な世の中を自由に生きようとするマイペースな主人公・桜庭萌(さくらば・もえ)を演じる。

あの演じる萌は、いたって普通の女性。しかし、ある出来事がきっかけで、目の前に立ちはだかる壁を“相殺”というある意味“言い訳材料” を使い、乗り越えていく術をみつけるなど、今の時代に必要ともいえる“がんばらなくていいけど、諦めてはいない”、そんな愛すべきキャラクターだ。一見、目の前にあることから逃げているだけ…そんな風にも見えるが、実は、生きづらい世の中で精一杯生きていく為の彼女なりの生きる術。ほのぼのとマイペースに、でもほんの少し前向きに生きている、そんな萌の姿に共感し、少しでも明日が明るくなるようなストーリーが描かれる。

キービジュアルは、あの演じる萌が、自由気ままにふわっと空へ浮き上がる姿。ドラマの世界観とキャラクター、ストーリーを彷彿とさせるビジュアルは、かる〜い気持ちでご視聴いただきたい！という想いの詰まった仕上がりとなった。

そしてドラマ主題歌に選ばれた「KILL LOVE」は、anoが2025年に書き下ろした楽曲だ。複雑で愛おしい愛や、人生に迷いながらも、ありのままの自分でいいんだ、という思いを感情的に表現した。以下に、あののドラマ25『わたしの相殺日記』に関するコメントをお届けしたい。

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「今回演じさせていただいた桜庭萌は、とても人間的で自分にとって初めて演じるような役柄だったため、毎日が新鮮で濃厚な撮影の日々でした。

脚本は読み込むほど面白く、普段自分が好まない時間を過ごした時、早めに家に帰り制作作業をしたり、寝る間を削ってでも好きなことをしたり挽回しようとする必死な姿にすごく重なりました。

観てくださる方の日常に、少しでも残る作品になると嬉しいです。

登場人物も引き込まれるキャラクター揃いなので、ぜひ楽しみにしていてください！」

──あの

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anoは現在、3月7日の神奈川・厚木市文化会館公演を皮切りに、全国9都市を巡る自身初のホールツアー＜ano Hall Tour 2026 DUAL DINER＞を開催中だ。9月4日には東京ガーデンシアターにて同ツアー追加公演を実施するほか、7月にはanoオフィシャルファンクラブ“CLUB DENTAL MOUSE”会員限定弾き語りライブ＜天国未遂 Vol.1＞を東阪開催することも決定している。

また、5月30日に大阪・海とのふれあい広場で開催される＜OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026＞)に出演するほか、7月15日に東京・Zepp Shinjukuで開催されるPaledusk主催対バンツアー＜Who killed Paledusk?? TOUR＞への出演も決定している。

CDジャケット

配信ジャケット

■「KILL LOVE」収録シングル「呪いをかけて、まぼろしをといて。」

配信リンク：https://tf.lnk.to/noroimaboroshi

CD：2025年9月4日(木)発売

【CD】PPTF-8185 \1,650(税込)

※ライブ会場・TOY’S STORE 限定販売商品

TOY’S STORE限定：https://store.toysfactory.co.jp/products/pptf-8185

▼CD収録内容

1.KILL LOVE

作詞：あの 作曲：あの 編曲：Yuzuru Kusugo

2.ミッドナイト全部大丈夫

作詞：あの 作曲：あの 編曲：UCARY & THE VALENTINE

■ドラマ25「わたしの相殺日記」

放送日時：6月5日スタート ※毎週金曜深夜24時52分〜25時23分

BSテレ東：6月8日スタート ※毎週月曜深夜24時00分~24時30分

※6月15日を除く

※第3話は6/22(月)深夜24時30分~24時59分

放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州

配信：各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第一話から最新話まで見放題独占配信

▶︎U-NEXT : https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信

▶TVer : https://tver.jp/

▶テレ東 HP(ネットもテレ東) : https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino : https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

主演: あの

脚本: 田口佳宏、吉見健士

監督: アベラヒデノブ、松浦健志、宮森玲実

主題歌: ano「KILL LOVE」(トイズファクトリー)

プロデューサー: 正井彩夏(テレビ東京)、吉見健士(共同テレビジョン)、楠本芳子(共同テレビジョン)

制作: テレビ東京、共同テレビジョン

製作著作: 「わたしの相殺日記」製作委員会

・公式 HP: https://www.tv-tokyo.co.jp/sousainikki/

・公式 X: @tx_sousainikki

・公式 Instagram: @tx_sousainikki

Ⓒ「わたしの相殺日記」製作委員会

■＜ano Hall Tour 2026 DUAL DINER＞追加公演

9月4日(金) 東京ガーデンシアター

open18:00 / start19:00

▼チケット

全席指定 \9,900(税込)

入場制限：3歳以上チケット必要、2歳以下入場不可

詳細：https://ano-official.com/news/detail/72387

（問）ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077

■＜ano Hall Tour 2026 DUAL DINER＞

3月07日(土) 神奈川・厚木市文化会館

OPEN 16:00 / START 17:00

3月14日(土) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール

OPEN 16:00 / START 17:00

3月28日(土) 宮城・東京エレクトロンホール宮城(宮城県民会館)

OPEN 16:00 / START 17:00

4月04日(土) 香川・サンポートホール高松・大ホール

OPEN 16:00 / START 17:00

4月19日(日) 福岡・福岡市民ホール 大ホール

OPEN 16:00 / START 17:00

5月09日(土) 広島・広島JMS アステールプラザ 大ホール

OPEN 16:00 / START 17:00

5月16日(土) 新潟 ・新潟テルサ

OPEN 16:00 / START 17:00

5月22日(金) 北海道・札幌市教育文化会館 大ホール

OPEN 17:30 / START 18:30

5月31日(日) 大阪・グランキューブ大阪

OPEN 16:00 / START 17:00

9月04日(金) 東京・東京ガーデンシアター

OPEN 18:00 / START19:00 ※追加公演

▼チケット

全席指定 8,800円(税込)

※追加公演のみ 全席指定 9,900円(税込)

主催・企画・制作：トイズファクトリー

制作協力：ハンズオン・エンタテインメント

特設サイト：https://ano-special.com/halltour2026/

■オフィシャルFC “CLUB DENTAL MOUSE”会員限定弾き語りライブ＜天国未遂 Vol.1＞

【東京公演】

7月10日(金) 東京キネマ倶楽部

・1部：open16:00 / start17:00

・2部：open19:00 / start20:00

▼チケット

1階スタンディング \7,700(税込)

2階指定席 \7,700(税込)

※東京公演のみ別途ドリンク代 \500

（問）ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077

【大阪公演】

7月12日(日) 大阪市中央公会堂 大集会室

open16:00 / start17:00

▼チケット

全席指定 \7,700(税込)

（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888

●注意事項

・3歳以上チケット必要

・2歳以下入場不可

詳細：https://ano-official.com/news/detail/72449

■ライブ／イベント出演情報

＜OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026＞

5月30日(土) 大阪・海とのふれあい広場

＜Paledusk主催対バンツアー「Who killed Paledusk?? TOUR」＞

7月15日(水) 東京・Zepp Shinjuku