ハンマーヘッドシャークからワニ肉まで、レア食材が秋葉原に集結！ マルハン東日本「脳汁横丁2026」

記事ポイント 入場無料の体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が2026年5月29日〜31日、東京・秋葉原「ベルサール秋葉原」で開催されます5歳、さかな芸人 ハットリ、ﾘﾛ氏、サイバーおかんとコラボした4つの脳汁屋台が登場し、食べるだけでなく体験要素も充実しています約150個の提灯に映像を投影する「提灯マッピングステージ」にはDJ KOO（TRF）やテクノ法要などが出演します 入場無料の体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が2026年5月29日〜31日、東京・秋葉原「ベルサール秋葉原」で開催されます5歳、さかな芸人 ハットリ、ﾘﾛ氏、サイバーおかんとコラボした4つの脳汁屋台が登場し、食べるだけでなく体験要素も充実しています約150個の提灯に映像を投影する「提灯マッピングステージ」にはDJ KOO（TRF）やテクノ法要などが出演します

「好き」をとことん解放する体験型フードフェスが、今年も秋葉原に帰ってきます。

マルハン東日本が手がける「ヲトナ基地プロジェクト」の第6弾として、脳汁をテーマにした祝祭空間が3日間にわたって広がります。

入場は無料で、フードやドリンク、ライブパフォーマンスまで、五感をフル稼働させるコンテンツが揃います。

マルハン東日本「脳汁横丁2026」





イベント名：脳汁をテーマにした体験型フードフェス「脳汁横丁（のうじるよこちょう）2026」開催日程：2026年5月29日（金）〜5月31日（日）営業時間：11:00〜20:00会場：ベルサール秋葉原（東京都千代田区外神田3丁目12-8 住友不動産秋葉原ビル1F）入場料：無料（フード・ドリンク・グッズは購入が必要）主催：株式会社マルハン 東日本カンパニー企画監修：アフロマンス / Afro&Co.

今回のコンセプトは「奉脳祭（ほうのうさい）」。

本能や熱狂を解放し、驚きやひらめき、「好き！」を極める衝動をすべて捧げる祝祭として設計されています。

光と音に包まれた空間の中で、クリエイターとコラボレーションした体験型フードやドリンク、DJとアーティストによるライブステージなど、脳汁をテーマにしたコンテンツが集結します。

アクセスは、JR線「秋葉原駅」電気街北口から徒歩3分、つくばエクスプレス「秋葉原駅」A3出口から徒歩5分、日比谷線「秋葉原駅」2番出口から徒歩6分、東京メトロ銀座線「末広町駅」1番または3番出口から徒歩4分です。

来場予定の方は公式LINEアカウントから事前登録ができます。

脳汁屋台





クリエイターとコラボした9つの脳汁屋台が出店予定で、今回はそのうち4つが公開されています。

飲食にとどまらず「予想を裏切る」「思わず写真を撮りたくなる」体験要素が2026年から新たに加わり、食べること自体がひとつのパフォーマンスになっています。

ドパガキ麻婆





コラボクリエイター：5歳（株式会社マーボードウフ代表）看板メニュー：脳味噌直撃ゴルゴンゾーラマーボー 1,200円（税込）その他メニュー：極旨マーボードウフ 1,000円、ご飯別売り 200円、ドリンク各500円





濃厚なゴルゴンゾーラと麻婆の辛味・旨味が合わさった「脳味噌直撃ゴルゴンゾーラマーボー」は、2025年に新橋へ移転した麻婆豆腐専門店・5歳が手がける一品です。

体験型の「ドパガキルーレット」では、パクチー・唐辛子・揚げ茄子・追いチーズなどのトッピングが当たるチャンスがあります。

ドリンクは酒好きにうれしい袋入りカチ割りスタイルで提供され、梅酒のキンミヤ割り・ブラッディ・シーザー・パクチーパインの3種が各500円です。

レインボーパーラー





コラボクリエイター：サイバーおかん × にゃんまるキッチンカー注目メニュー：にゃんまるレインボー焼き 500円、ズブズブにゃんまる串 300円（各税込）その他メニュー：フィーバーかき氷・プチュンかき氷 各600円、フィーバー金魚・飲むランチャーム 各1,000円、フルーツワンカップ大関 600円 ほか





サイバーアーティスト・サイバーDJのサイバーおかんと、にゃんまるキッチンカーがコラボした屋台です。

定番のにゃんまる焼きにレインボーカラーのチョコをトッピングした「にゃんまるレインボー焼き」と、カラフルなシロップにつけて食べる「ズブズブにゃんまる串」が並びます。

対象メニューを購入するとレインボーパーラーくじに挑戦でき、ミニドル箱追加・2倍盛り・インパクト抜群のドル箱盛りにフィーバーするチャンスもあります。

デンジャラ水産





コラボクリエイター：さかな芸人 ハットリ（日本さかな検定一級・水産系ピン芸人）注目メニュー：ハンマーヘッドシャークおにぎり 600円、ハンマーヘッドシャーク串 600円、アイゴの香草焼き 600円（各税込）ドリンク：シャークアタック 500円（ノンアル 400円）、アオザメルサワー 500円（ノンアル 400円）、メガサメルサワー 500円（ノンアル 400円）





ハンマーヘッドシャーク（シュモクザメ）を使ったおにぎりや串、毒針を持つことで知られるアイゴの香草焼きなど、日常ではまず口にしないレアな食材が揃います。

YouTubeチャンネル登録者数8万人・TikTokフォロワー数9万人を誇る水産系ピン芸人さかな芸人 ハットリが、魚の名前だけで接客する「魚語接客」でもてなします。

缶をぶっ刺して完成する「シャークアタック」や、青いドリンクが注ぐと赤く染まる「アオザメルサワー」など、見た目ごとテンションを上げる一杯も充実しています。

ﾍﾞｨｸﾄﾞﾓﾁｮﾁｮ





コラボクリエイター：ﾘﾛ氏（料理動画毎日投稿・レシピ本4冊出版）メニュー：ﾍﾞｨｹﾝﾎﾟﾃﾄﾁｰｽﾞﾓﾁｮﾁｮ 500円、ﾍﾞｨｸﾄﾞｷﾞｮｳｻﾞｲﾝｻﾞﾓﾁｮﾁｮ（ﾊﾞｼﾞﾙ風味）500円、ﾍﾞｨｸﾄﾞﾌﾞﾀｷﾑﾁｰｽﾞﾓﾁｮﾁｮ 500円（各税込）限定メニュー：ｱﾘｹﾞｨﾀｰﾓﾁｮﾁｮｻﾝﾄﾞ（数量限定）3,000円ドリンク：ﾜﾝｼｮｯﾄ 赤・緑・青 各700円、銀 1,000円、酒カス用弾帯（36発）18,000円





狩猟・射撃・お肉・ハイボール好きとして知られるﾘﾛ氏が、お酒に合うオリジナルのﾓﾁｮﾁｮを展開します。

ﾍﾞｰｺﾝﾎﾟﾃﾄﾁｰｽﾞや餃子×バジル、豚キムチーズのほか、数量限定でワニ肉を使ったｱﾘｹﾞｨﾀｰﾓﾁｮﾁｮｻﾝﾄﾞ（3,000円）も並びます。

ﾘﾛ氏こだわりセレクトのウィスキーを弾丸カップで提供し、対象メニュー購入者は「ﾜﾝｼｮｯﾄ・ﾜﾝｷﾙ」に挑戦でき、見事当てればﾍﾞｨｸﾄﾞﾓﾁｮﾁｮが無料になります。

脳汁マーケット





強烈な個性を持つ5組のクリエイターが出店する「脳汁マーケット」エリアには、ここでしか手に入らないレアアイテムが揃います。

2010年結成で手描きアニメーションを中心に制作するビデオチーム「最後の手段」、ときめきラグ作家「池尻野ジリ子」、歯車仕掛けで花輪を動かす立体作家「Yuji Miyano」、オカルト×ポップな雑貨を展開する「NIGHT CIRCUS」、特殊印刷技術を使ったステッカー「うごく！ステッカー屋さん」の5組が出店します。

「Yuji Miyano」は直径80cmの実物大・卓上・ミニの3サイズの歯車花輪を展示し、卓上とミニはその場で購入できます。

「うごく！ステッカー屋さん」は傾けると絵柄が変わったり色が変わったりする特殊印刷ステッカーを販売し、「NIGHT CIRCUS」はイラスト・キーホルダー・缶バッジ・帽子・ピアスなどビビットでジェンダーレスに楽しめる雑貨を取り揃えます。

提灯マッピングステージ





会場の奥に広がる「提灯マッピングステージ」は、約150個の提灯に映像を投影して巨大スクリーンを形成する唯一無二の空間です。

幻想的な光の中でDJやアーティストによるパフォーマンスが展開され、5月30日と31日の2日間で計5組が出演します。

5月30日（土）には、TRFのリーダーでDJ活動45周年を控えた「DJ KOO」と、浄土真宗の音・言葉・世界観をモチーフにテクノサウンドで表現するクリエイターユニット「サイバー南無南無」が出演します。

5月31日（日）には、2DJ＋マイクパフォーマンス構成のエンターテインメントユニット「サイバーおかん with 電脳会館」、”ワールドJポップ”を切り拓いた「DJマリアージュ＆メアリースミス with DJハイセンス」、そして寺院に限らず空間全体を現代の光で装飾し伝統的な声明をテクノサウンドにアレンジする「テクノ法要」が登場します。





「脳汁横丁2026」は入場無料で、ハンマーヘッドシャークやワニ肉といった日常では味わえないレア食材から、ルーレットやシューティングを組み込んだ体験型屋台まで、3日間にわたって脳を揺さぶるコンテンツが秋葉原に集結します。

提灯マッピングステージではDJ KOO（TRF）やテクノ法要を含む5組が光と音の祝祭空間を彩り、食と体験とライブが一体になった唯一無二の時間を体感できます。

マルハン東日本「脳汁横丁2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「脳汁横丁2026」への来場に事前登録は必要ですか。

A. 事前登録は必須ではありませんが、来場者数の把握を目的として公式LINEアカウントからの事前登録が案内されています。

入場は無料です。

Q. 「提灯マッピングステージ」の出演者は各日で異なりますか。

A. 出演者は日程によって異なります。

DJ KOOとサイバー南無南無は5月30日（土）、サイバーおかん with 電脳会館・DJマリアージュ＆メアリースミス with DJハイセンス・テクノ法要は5月31日（日）の出演です。

Q. フードやドリンクの提供時間は何時から何時までですか。

A. 営業時間は11:00〜20:00です。

各メニューの提供終了時間や数量限定商品の売り切れ時間は、主催者から会場またはSNSで案内されます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ハンマーヘッドシャークからワニ肉まで、レア食材が秋葉原に集結！ マルハン東日本「脳汁横丁2026」 appeared first on Dtimes.