BTSジミンがメッシュタンクトップで鍛え上げた肉体美を披露！アップバングのワイルドな姿に「何やったらこんな綺麗な体に」「プロフェッショナルすぎる」

【写真】①さらに磨きがかかったBTSジミンのプロポーション②ワールドツアー中も舞台裏で筋トレに励むBTSのメンバーたち（3、4、9枚目）

BTSのJIMIN（ジミン）が自身のInstagramを更新。鍛えられた体を披露して、ファンの話題を集めている。

■BTSジミンのプロポーションの良さに絶賛の声

JIMINが投稿したのは4枚の写真。1枚目は逆光に照らされたJIMINのバックショットで、美しいプロポーションと腕の筋肉が目を引く。前髪を立ち上げてセットし、ワイルドな雰囲気でしゃがんだJIMINは、メッシュ素材のタンクトップをインナーレスで纏っている。4枚目の全身ショットでは、鍛えられた胸筋が際立っている。

JIMINは、3月下旬に自身の体重をストーリーズで公表。入隊中から約8キロの減量を果たしていた。

ファンからは、「美しいお顔にその腕は反則」「ギャップがあり過ぎてパニック」「何やったらこんな綺麗な体になるの」「本当にプロフェッショナルで凄すぎる」「筋肉ヤバっ」「ストイックに鍛えてるんだろうな」「シルエットだけでもドキドキ」など、様々な反響が寄せられている。

なお、BTSは現地時間7日・9日・10日にメキシコシティ公演を開催。JIMINはストーリーズでメンバー7人と撮ったセルフィーを投稿した。JIMIN、V（ヴィ）、J-HOPE（ジェイホープ）、JUNG KOOK（ジョングク）はテンガロンハットを被っている。

■ワールドツアー中も舞台裏で筋トレに励むBTSのメンバーたち（3、4、9枚目）