お笑いコンビ、サバンナ八木真澄（51）が10日夜、Xを更新。「R−1ぐらんぷり2009」（現R−1グランプリ）王者のお笑い芸人中山功太（45）の発言に端を発した「いじめを受けている先輩芸人」騒動について言及。相方の高橋茂雄（50）に代わって謝罪したポストが話題となっている。

中山は5日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSEASON3」で「長らくに渡って…僕の体感で言ったら10年ぐらいなんですけど。ずっといじめられた先輩がいるんですよ、ずっとその人からいじめられてきた」と激白。「今、むちゃくちゃ売れてますし、たぶんですけど、その人に対して皆さん、いいイメージを持っていると思うんですよ」と続け、スタジオが騒然となった。この話がネットニュースになり、一気に拡散。当該芸人が誰かとネット上で話題となっていた。

10日夜、まず八木が「今回のことで、世間の皆様や後輩たち、多くの方々にご心配や不快な思いをおかけして申し訳ありません。全てコンビであるサバンナの責任です 中山功太とも電話で話しをさせてもらいました 功太と茂雄もまた話せてないみたいなので、双方の話しを聞き僕が書きます」と記述。当該芸人が高橋だとし、謝罪した。

このポストは現在、約5000件のコメントが殺到している。「八木さん悪くないですよ」「テレビではソロで出ることが多い印象ですが、サバンナとして責任を取ろうとする姿勢に男を感じますね」「八木すごいな。双方に連絡取って和解させていち早く発信することによって、これ以上炎上が広がる余地を完全に消しにきてる」など、一部で肯定的意見が相次いだ。

サバンナは1994年にコンビ結成。八木と高橋は立命館中、立命館高の柔道部の先輩後輩。八木が1年先輩。今回の騒動で、先輩の八木が一肌脱いだ格好ととなった。

また八木は超難関国家資格「ファイナンシャルプランナー1級」取得者としても知られる。芸能活動以外に日本全国で行う講演会は常に満員御礼状態で、著作「年収300万円で心の大富豪」（角川書店）は、住宅ローン部門でAmazon売上ランキングで1位となっている。