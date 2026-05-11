【レポート】Travis Japan宮近海斗、映画『Michael／マイケル』宣伝アンバサダーに就任！「（マイケルは）熱くさせてくれる存在」

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Travis Japanの宮近海斗、世界的トップダンスアーティスト、ケント・モリらが、5月9日に開催された映画『Michael／マイケル』スペシャルイベント『みんなで踊ろう！マイケルダンス！ライブ＆トークイベント』に登場。宮近が、本作の宣伝アンバサダーに就任することがサプライズで発表された。

■マイケル・ジャクソンのダンスの魅力を実演・解説

マイケル・ジャクソンが、ジャクソン5の一員としてその才能を見出された幼少期から、ソロアーティストで世界最高のエンターテイナーへと駆け上がっていくまでの軌跡を描いた『Michael／マイケル』。4月24日より北米で公開され、2026年実写映画No.1の大ヒットスタートを記録。さらに世界82の地域でも公開され、全世界累計2億1,740万ドルと、大ヒット映画『ボヘミアン・ラプソディ』や『オッペンハイマー』を超え、伝記映画史上歴代No.1となるオープニング成績を打ち立てている（5月9日時点）。

このたびの世界的な大ヒットを記念し、時代を超えて世界中の人々を魅了し続けるマイケルの音楽とダンスを体感するスペシャルイベント『みんなで踊ろう！マイケルダンス！ライブ＆トークイベント』が開催された。当日はマイケルの振付師でもあるトラヴィス・ペインが選抜したメンバーで結成されたTravis Japanより宮近海斗、マイケルの『THIS IS IT』では専属ダンサー契約もしたという世界的トップダンスアーティストのケント・モリ、そしてマイケルの『ヒストリー・ツアー』でダンサーとして参加し、本作で振付も担当したRich+Toneをゲストに迎え、マイケルの革新的なダンスの魅力を実演・解説。

そしてクライマックスでは、ゲストと来場者が一体となり、名曲「Beat It（今夜はビート・イット）」に合わせて圧巻のダンスパフォーマンスを披露。マイケルへの尽きない愛とリスペクト、その熱い想いがひとつになり、忘れられない感動と熱狂の瞬間を生み出すイベントとなった。

■歌舞伎町がマイケルに染まる「これこそ求めていた熱量」（宮近海斗）

会場となった歌舞伎町シネシティ広場にはおよそ400人を超えるマイケル・ジャクソンのファンが集結。マイケルのステージ衣装に身を包んだ観客の姿もそこかしこに見受けられ、早くも気合十分の様子。イベント開始前には、DJ ChibiChaelによるDJパフォーマンスが行われ、会場に次々と流れるマイケルのヒット曲の数々に思わず踊り出してしまう人々が続出。子どもから大人まで男女問わず、会場に集まったファンも次から次へとキレのあるダンスを披露。イベント開始前にもかかわらず、早くも会場はダンスフロアの様相を呈していた。

そんな熱気溢れる空間にやってきたのは、マイケルの振付師トラヴィス・ペインから指導を受けた経験を持つTravis Japanの宮近海斗と、マイケルの『THIS IS IT』ツアーの際に専属ダンサー契約を結んでいた世界的トップダンスアーティスト、ケント・モリ。

会場の盛り上がりを目の当たりにした宮近は「これこそ求めていた熱量ですね、皆さん。さらに声を上げて盛り上がっていきましょう！」と呼びかけた。そんな宮近にとってマイケルは「彼を見たら練習せずにはいられない、熱くさせてくれる存在」だといい、この日のイベント参加についても「僕もいちマイケルファンなので、うれしいですね」と笑顔を見せた。

一方、ケントにとってのマイケルは「世界の救世主」だという。「彼はすべての活動にメッセージがあるんですが、それはすべて世界平和に向けたポジティブなメッセージなんです。世界中みんな壁なんてない、国も、言葉も、年齢も、宗教も、職業もすべてを超えて、僕たちは『ワン・チャイルド』なんだと教えてくれる、本物のメッセンジャーであり、僕にとってのヒーローなんです」とその思いを熱く語った。

すでに全米で公開され、伝記映画としては史上最高のオープニング成績を記録した映画『Michael／マイケル』。ひと足先に映画を観たという宮近は「観に行った方はきっと、体が動いちゃうと思います。それくらい音楽が最高で、マイケルのライブにいるような感覚を味わえますし、本当にもう100段階ぐらいのことを愛せる作品になっていて感動しました」と興奮冷めやらぬ様子だった。

同じくケントも「僕もノリすぎて椅子がずっと動いてしまい、“ナチュラル4DX”でした。マイケル・ジャクソンを体現するというのは、この世でいちばん難しいことであり、プレッシャーでもあるわけですが、そのなかで実の甥のジャファー・ジャクソンがあのレベルを体現したっていうのは、本当に賞賛すべきことで、スタンディングオベーションでした」と語るなど、すっかり映画に魅了された様子のふたりだった。

■宮近海斗のムーンウォークに「最高！」「すばらしいテクニック！」

そんななか、1996年のマイケルの『HIStoryTour』で振付・ダンサーとして参加し、本作でも振付やマイケル役のジャファー・ジャクソンのダンス指導を担当したレジェンド、Rich+Toneがスペシャルゲストとして参加。その名前が司会者から読み上げられると、会場のマイケルファンのボルテージは最高潮に達した。

ケントにとって彼らは親友であり、恩師でもあるようで、「僕のことをマドンナのオーディションで発見してくれたのがふたりだった」と紹介し、会場からは驚きの声が上がった。その後、話題はマイケルのダンスに。好きなダンスとして「ムーンウォーク」を挙げた宮近が、檀上でムーンウォークを披露するひと幕もあり、会場は拍手喝采。Rich+Toneのふたりも「最高！」「すばらしいテクニック！ スキルがすごい！」と宮近への称賛の声を惜しみもなく送っていた。

そんな世界的な振付師を招いて、いよいよヒット曲「Beat It（今夜はビート・イット）」を会場全員で踊ることに。「世界中の人々がマイケルの音楽とダンスを通してひとつになる。それが体現されている曲です」とToneが語ると、Richも「実は僕が初めて見たマイケルのビデオも『Beat It』でした。ものすごい思い入れがあります」と続けた。

そしていよいよレッスンがスタート。Rich+Toneのふたりからは「音楽に対してちょっとレイドバックして。俺めっちゃカッコいいだろっていう感じでやってください！」「今度はスナップを入れましょう」「空に向かってパンチを！」といった具合に本番さながらのレクチャーが行われ、それに合わせて難なくピタッと動きが合わさっていく会場内。筋金入りのファンが集まったということもあってか、全員の飲み込みも早く、早くも会場は一体感に包まれた。

その後、お手本も兼ねて、宮近がソロでダンスを披露することに。キレのある動きで踊る宮近に、会場の歓声もどんどん大きくなっていき、そしていよいよ本番。登壇者と観客たちが一体となって「Beat It」を踊ることになり、まさに歌舞伎町の中心がマイケル・ジャクソンのリズムでひとつになった瞬間となった。宮近も「マイケルを通じてみんながひとつになったのを見せてもらって、めちゃめちゃ楽しいです！」と興奮冷めやらぬ様子だった。

■Rich+Toneより「頼んだよ、カイト！」

そんな大盛り上がりのイベントもいよいよ終盤。Rich+Toneの口から、宮近が『Michael／マイケル』の宣伝アンバサダーに就任することがサプライズ発表された。Rich+Toneから「頼んだよ、カイト！」とエールを送られた宮近は、「これからはマイケルのことをまだ知らない人たちに、僕も精一杯頑張りたいと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。頑張ります！」と意気込んだ。

そして改めて、Rich+Toneから日本のファンに向けてメッセージが送られた。Richが「マイケルも日本が大好きでした。世界で最も熱いマイケル・ジャクソンファンの皆様にこうして届けられるなんて本当に最高です」と語ると、Toneも「『BAD』のツアーは日本から始まりました。あれがマイケルのはじめてのソロツアーだったんです。マイケルのエッセンスが詰まったこの作品を、日本にお届けすることができるなんて、僕たちふたりにとっても凄く特別なことです」と呼びかけた。

そして最後に、宮近が「このモーメントが世界に広がっていけばいいなと感じました。引き続きマイケルのダンスを愛していきましょう！」と呼びかけると、ケントも「ここから一緒にみんながアンバサダーとして世界を変えましょう！」とメッセージ。熱気と興奮に包まれたイベントは、大盛り上がりのうちに幕を降ろした。

■映画情報

『Michael／マイケル』

6月12日（金）全国公開

監督：アントワーン・フークア

脚本：ジョン・ローガン

製作：グレアム・キング、ジョン・ブランカ、ジョン・マクレイン

出演：ジャファー・ジャクソン、ジュリアーノ・クルー・ヴァルディ、コールマン・ドミンゴ、ニア・ロング、ケンドリック・サンプソン、マイルズ・テラー、ローラ・ハリアー、ケイリン・ダレル・ジョーンズ 他

配給：キノフィルムズ

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■関連リンク

映画『Michael／マイケル』作品サイト

https://www.michael-movie.jp