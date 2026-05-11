お笑い芸人ガリガリガリクソン（40）が10日夜、X（旧ツイッター）を更新。「R−1ぐらんぷり2009」（現R−1グランプリ）王者のお笑い芸人中山功太（45）の発言に端を発した「いじめを受けている先輩芸人」騒動をうけ、私見を述べた。

中山は5日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSEASON3」で「長らくに渡って…僕の体感で言ったら10年ぐらいなんですけど。ずっといじめられた先輩がいるんですよ、ずっとその人からいじめられてきた」と激白。この話がネット上で話題となった。

ネット上でこの「先輩」はサバンナ高橋茂雄ではないか、などの憶測が飛び交う事態になったが、10日夜、高橋の相方のサバンナ八木真澄（51）がまず間を取り持つ形で謝罪。「全てコンビであるサバンナの責任です 中山功太とも電話で話をさせてもらいました 功太と茂雄もまた話せてないみたいなので、双方の話しを聞き僕が書きます」などと自身のXに投稿した。そして高橋も11日午前0時すぎにXを更新。「今回の中山功太との件ついて、多くの方々にご心配と不快な思いをおかけしてしまい、本当に申し訳ありません」。「当時の大阪で共演してた番組の収録で、言い方やカラミが嫌な思いをさせていたこと謝りました。本当に未熟で受け取る側のことをしっかり配慮できていませんでした。反省して功太とまた仕事ができるようにしたいなと思ってます。この度はお騒がせして申し訳ございませんでした」と謝罪した。

中山もXに「先程、サバンナ高橋さんと電話でお話させていただきました。当時、嫌な思いをさせてしまったことに対して真摯に謝罪をして下さいました」と明かし「僕も、ご迷惑をおかけした事を謝罪させていただきました。今後、このような事がないように、発言に気をつけて参ります」とポストした。

三浦マイルドはこれをうけ「吉本で、この先輩、嫌やなあと思う人がいて、もう関わりたくないと思い、かかってきた電話を全部、無視しました。現場で会った時に、電話に出ない事をブチギレられて、もう二度ど会いたくないから、マネージャーに、後輩の立場ながら共演NGにしてもらいました。まあ、僕にも非があったと思います」と自身の経験をつづりつつ「こんな事、はいて捨てるくらいある事だと思いますけどね。そんな粒立てんでも思います。僕らは楽ですよ。各々が個人事業主なんやから。他人に屈する必要なんかないんやから」などと述べた。

また三浦は続くポストで「みんながみんな、仲良くなれるわけがないんですから。僕は高橋さんがやった事が陰湿だとは思いません。でも、功太さんの気持ちも分かる。ただの衝突ですよ。こういう摩擦は、仕方ないのではと思います」などと私見をつづった。

ガリガリガリクソンは、三浦のポストを引用。「ほんまよ、大人なんやから 恥ずかしい バイト同士のゴタゴタをお客にみせんなよ いつも通り牛丼出すのがうちらの仕事や」と述べた。

この投稿に対し「ガリちゃんが正論唱えてバズってる 逆にオモロイ」「ピーピー隠しながら悪口を全国にばら撒く。イジメはイカンがそれもいじめではないのかなって思う。ガリガリガリクソンさんの言う通りだと思います」などとさまざまな声が寄せられている。