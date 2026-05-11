８日の米株式市場の概況、ＮＹダウ小反発 ナスダックは最高値更新 ８日の米株式市場の概況、ＮＹダウ小反発 ナスダックは最高値更新

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８日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１２．１９ドル高の４万９６０９．１６ドルと小反発した。この日発表された４月の米雇用統計は、非農業部門の雇用者数が市場予想を上回る伸びとなった。堅調な労働市場を示す内容との受け止めが広がったほか、半導体関連株の一角が買われ、全体相場を支援した。ナスダック総合株価指数は過去最高値を更新した。



ボーイング＜BA＞やゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞がしっかり。デル・テクノロジーズ＜DELL＞やヒューマナ＜HUM＞が大幅高となった。半面、セールスフォース＜CRM＞やマクドナルド＜MCD＞が軟調。クラウドフレア＜NET＞が急落した。



ナスダック総合株価指数は４４０．８８ポイント高の２万６２４７．０７と反発した。アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞とインテル＜INTC＞が急伸。クアルコム＜QCOM＞やマイクロン・テクノロジー＜MU＞が大幅高となった。半面、マイクロソフト＜MSFT＞やメタ・プラットフォームズ＜META＞が値を下げ、コアウィーブ＜CRWV＞が大幅安となった。



出所：MINKABU PRESS