◆「そりゃそうだ…」なぜ朝から体が重いの？ 安眠をこわす意外な原因

「病院に行っても治らなかった不眠の悩みが解決した」「普段なかなか寝ない子どもがスヤスヤ眠った」――感謝の声、続々！ 睡眠専門医も納得の2万人を救った「快眠メソッド」を初公開。夜、ぐっすり眠れないという不眠の悩みを医者や睡眠導入剤に頼る前にやるべきこと。それは、寝心地を大きく左右する寝具の見直し。加賀百万石の歴史都市・金沢で江戸時代に創業し、289年の歴史を誇るふとん店「眠りにまっすぐ乙丸屋」の12代目店主は、不眠に悩む人やもっとぐっすり眠りたいという人に向けて、快眠のアドバイスを施して評判だ。初の著書『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）では、寝具を味方にして快眠に導き、仕事に家事に最高のパフォーマンスを発揮できる「60＋プラス1」の方法を、さまざまなエビデンス（科学的根拠）とともに徹底指南！ 医者や学者が語ってこなかった素朴にして最も影響の大きい「寝具」の視点から、あなたを快眠に誘う。医学監修：森川恵一（日本睡眠学会総合専門医）

※本稿は、『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

春に「布団を替えない人」ほど、朝がだるい理由

「なんだか朝から体がだるい」「スッキリと起きられない」と感じることはありませんか？ 実はそれ、寝具の衣替えが遅れているせいかもしれません。

春の不調は、寒さよりも「寒暖差」で起きます

春は暖かく過ごしやすい季節のように思えますが、実際は一日の「寒暖差」が非常に激しい時期です。日中は汗ばむほど気温が上がるのに、夜になると急激に冷え込みます。さらに、日によって湿度も大きく変動します。

このような環境下で「冬のままの分厚い掛け布団」を使い続けていると、布団の中（寝床内）の温度と湿度が過剰に上がってしまいます。その結果、寝ている間に大量の汗をかき、それが冷えることで体温を奪われ、無意識のうちに呼吸が浅くなって眠りの質が著しく低下するのです。

「春なのに朝がだるい」というその不調は、決して季節の変わり目という理由だけではありません。

掛け布団の「重さ」と「ムレ」が自律神経を乱します

掛け布団の「重さ」には注意が必要です。適度な重みがあることで安心感を得られるように錯覚しがちですが、実際には胸や腹部を圧迫し、睡眠中の呼吸を浅くしてしまう原因になります。

また、「ムレ」も睡眠にとって大きな敵です。寝床内が不快な状態になると、体はストレスを感じて交感神経が刺激され、結果として眠りが浅くなってしまいます。質の高い睡眠とは、心身が「静かに副交感神経へと移行する」ことが最も重要なのですが、季節外れの厚い掛け布団がそのスムーズな移行を邪魔してしまうのです。

とくに春先は、冬用の保温力が過剰な負担になりやすいため注意が必要です。

正解は「軽く・乾きやすく・調整できる」寝具への移行です

春の寝具における正解は、分厚い一枚で完璧な状態を狙うのではなく、日々の気温に合わせて「調整できる構成」にすることです。

まずはベースを軽めの掛け布団に変え、肌寒い日には一枚追加し、寝苦しい日には外すといった柔軟な対応が理想です。同時に、寝室の湿度は除湿機能などを活用して50％前後に整えましょう。こうして寝床内の環境が適切に保たれると、驚くほど朝の目覚めと立ち上がりが軽快になります。

布団は「一度買ったらそのまま」ではなく、季節の変化に合わせて賢く使いこなすべき道具です。万全のコンディションで走り切るための、極めて現実的で効果の高い「回復への投資」なのです。

※本稿は『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。