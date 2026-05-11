女性が「彼氏はいない」とウソをつく瞬間８パターン
「彼氏はいない。」とウソをつく女性はどれくらいのいるのでしょうか。そんな女性の実態を調査すべく、スゴレンとヒトメボが１０代?３０代１，９８９名の女性に対して、「『彼氏はいない』とウソをついたことはありますか？」というアンケートを実施しました。６０．９％女性が「彼氏はいない」とウソをついている結果となりました。ではどのような瞬間にウソをつくのでしょうか、そこで今回、「女性が『彼氏はいない』とウソをつく瞬間８パターン」を紹介させていただきます。
【１】カッコイイ男性に聞かれたとき
「『彼氏いる？』と聞いてきた男性があまりにもカッコイイとき、ウソをつく。」（１０代女性）、「相手が今彼よりレベルが上だったときにはウソをつきます。」（２０代女性）、「この人キープしておきたいなって思ったときにはウソを言う。」（１０代女性）などカッコイイ男性を目の前にしたとき、「彼氏はいません。」とウソをつくパターンです。
【２】彼氏がカッコ良くないとき
「イケてない彼氏で、人に言いたくないとき。」（２０代女性）など男性にとっては最も辛いパターンではないでしょうか。彼女が自慢できるように、自分を磨き続けたいものです。
【３】彼氏に口止めされているとき
「彼氏が誰にも言わないでほしいと言っていたので。」（２０代女性）、「彼氏に内緒にしてって言われたから。」（１０代女性）など彼氏に口止めされているパターンです。恋人が同じ学校や職場にいる場合、彼氏も神経質になるようです。
【４】友人が失恋し、慰めているとき
「落ち込んでいる友達に聞かれたとき、とりあえずウソをつきます。」（１０代女性）、「自分にだけ彼氏が居るときは遠慮して言えない。」（３０代女性）など失恋した友人に対する思いやりとして、ウソをつくパターンです。
【５】未練のある元カレから聞かれたとき
「元カレに聞かれ、とっさにいないと答えました。そのときの彼より元カレは数百倍以上素敵な男性なので。」（３０代女性）など元カレに未練があり、新しい彼氏ができたことを伝えられないパターンです。
【６】社内恋愛でバレたくないとき
「社内恋愛で他にバレたくないとき」（３０代女性）＜ｂｒ ／＞・「職場の人に彼氏いるの？と聞かれ、当時社内の人と付き合っていたのでいないと嘘をついた。」（２０代女性）など社内恋愛を隠すパターンです。社内恋愛がバレることで、実際の仕事に支障がでる可能性がある場合、情報管理を徹底している女性もいます。
【７】いろいろと聞かれたくないとき
「根掘り葉掘り聞かれたくないから。」（２０代女性）「詮索されるのがうっとうしい。」（３０代女性）、「一から説明するのが面倒」（２０代女性）など他人の詮索を避けるためにウソをつくパターンです。冷やかしそうな人に対してはウソをつくという女性もいます。
【８】彼氏と別れそうなとき
「恋人に魅力を感じなくなり、そんなときに素敵な男性に出会ってウソをつきました。」（１０代女性）、「彼に対する気持ちが薄れてきていたときにウソをつきます。」（３０代女性）など別れそうなとき、次の恋人を見つけるためにウソをつくパターンです。
気になる女の子が「彼氏はいません。」とウソをついていた場合、その本音はどのパターンに該当すると考えられるでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。
「『彼氏いる？』と聞いてきた男性があまりにもカッコイイとき、ウソをつく。」（１０代女性）、「相手が今彼よりレベルが上だったときにはウソをつきます。」（２０代女性）、「この人キープしておきたいなって思ったときにはウソを言う。」（１０代女性）などカッコイイ男性を目の前にしたとき、「彼氏はいません。」とウソをつくパターンです。
【２】彼氏がカッコ良くないとき
「イケてない彼氏で、人に言いたくないとき。」（２０代女性）など男性にとっては最も辛いパターンではないでしょうか。彼女が自慢できるように、自分を磨き続けたいものです。
【３】彼氏に口止めされているとき
「彼氏が誰にも言わないでほしいと言っていたので。」（２０代女性）、「彼氏に内緒にしてって言われたから。」（１０代女性）など彼氏に口止めされているパターンです。恋人が同じ学校や職場にいる場合、彼氏も神経質になるようです。
【４】友人が失恋し、慰めているとき
「落ち込んでいる友達に聞かれたとき、とりあえずウソをつきます。」（１０代女性）、「自分にだけ彼氏が居るときは遠慮して言えない。」（３０代女性）など失恋した友人に対する思いやりとして、ウソをつくパターンです。
【５】未練のある元カレから聞かれたとき
「元カレに聞かれ、とっさにいないと答えました。そのときの彼より元カレは数百倍以上素敵な男性なので。」（３０代女性）など元カレに未練があり、新しい彼氏ができたことを伝えられないパターンです。
【６】社内恋愛でバレたくないとき
「社内恋愛で他にバレたくないとき」（３０代女性）＜ｂｒ ／＞・「職場の人に彼氏いるの？と聞かれ、当時社内の人と付き合っていたのでいないと嘘をついた。」（２０代女性）など社内恋愛を隠すパターンです。社内恋愛がバレることで、実際の仕事に支障がでる可能性がある場合、情報管理を徹底している女性もいます。
【７】いろいろと聞かれたくないとき
「根掘り葉掘り聞かれたくないから。」（２０代女性）「詮索されるのがうっとうしい。」（３０代女性）、「一から説明するのが面倒」（２０代女性）など他人の詮索を避けるためにウソをつくパターンです。冷やかしそうな人に対してはウソをつくという女性もいます。
【８】彼氏と別れそうなとき
「恋人に魅力を感じなくなり、そんなときに素敵な男性に出会ってウソをつきました。」（１０代女性）、「彼に対する気持ちが薄れてきていたときにウソをつきます。」（３０代女性）など別れそうなとき、次の恋人を見つけるためにウソをつくパターンです。
気になる女の子が「彼氏はいません。」とウソをついていた場合、その本音はどのパターンに該当すると考えられるでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。