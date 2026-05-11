5月10日、佐賀競馬場で行われた4R・佐賀スプリングカップ（3歳上・ダ1800m）は、山口勲騎乗の1番人気、ビキニボーイ（牡6・佐賀・東眞市）が同レース連覇を達成した。1馬身差の2着にムーンオブザエース（牡4・佐賀・土井道隆）、3着にコスモファルネーゼ（牡7・佐賀・真島二也）が入った。勝ちタイムは1:56.6（良）。

2番人気で石川槙将騎乗、ソイジャガー（牝4・佐賀・真島二也）は、9着敗退。

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1着 ビキニボーイ

山口勲騎手

「前回もちょっとちぐはぐな競馬になって負けていたので、今日は重賞でまた連覇できてとても嬉しいです。レース自体はもう出てからの感じでいつもしているんですけど、少しずつ衰えもきていると思うので。でも自力で直線も頑張ってくれましたね。あの形（向こう正面からじわじわと上がって、4コーナー手前では早め先頭）が理想なので、もうあそこで思い切っていきました。もう少し体調が戻れば、まだまだやれると思ってるので、はがくれ大賞の時もそうですけど、遠征馬にやられていたので、まだまだ調子上げて頑張っていきたいと思います。去年も夏調子良かったので、このまま行ってくれればと思います。今日は天候もよく、お客さんも多数来てもらってありがとうございます。これから競馬も寒くなくていい時期になると思うので、応援してください」

ビキニボーイ 48戦17勝

（牡6・佐賀・東眞市）

父：ビーチパトロール

母：エバーアンドエバー

母父：ハーツクライ

馬主：小林祥晃

生産者：谷岡牧場

【全着順】

1着 ビキニボーイ

2着 ムーンオブザエース

3着 コスモファルネーゼ

4着 エイシンアンヴァル

5着 オオイチョウ

6着 ダンツドール

7着 アクラシア

8着 ダノンターキッシュ

9着 ソイジャガー

10着 アンタンスルフレ

11着 ハディア

12着 ファルコンビーク