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「全く先が読めない」と話題のドラマ『エラー』（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠、毎週日曜よる10時15分～）は、畑芽育と志田未来の実力派女優コンビがダブル主演を務めるヒューマンサスペンス。“とにかく間違えてしまう女”中田ユメ（畑芽育）が“間違えないように生きる女”大迫未央（志田未来）と運命的に出会い、罪悪感と友情の狭間で揺れ動く姿が描かれる。

【エラー】ここまでのあらすじ

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17日（日）放送の第６話では、中田ユメ（畑芽育）は、大迫未央（志田未来）との買い物中に突如、真実を告白。未央はついに、ユメが大迫美郷（榊原郁恵）を転落させていた事実を知る。同じ頃、近藤紗枝（菊川怜）も、娘・さくら（北里琉）が捨てたユメの手紙を読み、事の全容を把握。さらには、中田太郎（坂元愛登）までも、ユメと佐久間健司（藤井流星）が美郷の死に関わっていることを知ってしまう。そんな中、遠藤孝彦（岡田義徳）は、美郷が転落したビルへの、佐久間の不法侵入を裏付ける証拠画像を入手。佐久間は警察へ出頭することに。

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未央は、すべてを隠し友達然として自分のそばにいたユメに対し、怒りだけでなく恐怖を感じ、その後のユメのどんな弁明も拒絶。迷うことなくユメを警察に突き出す。だが、ユメが逮捕されることはなかった。理由は、“鳩に驚いて手が当たった”のであれば不可抗力であり事件性のない不慮の事故、例えそうしたユメの供述がすべて嘘だったとしても、殺意の立証が現時点ではできないから。改めて現場を確認しても警察の判断は覆らず、到

底、納得のいかない未央は、遠藤を罵倒しユメに絶縁を宣言。「もし次、私の前に現れたら、多分、殺しちゃう」とまで口にし、遠藤を不安にさせる…。

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一方、中田家では、ユメへの不信感に苦しむ太郎が実家に戻ることを決意。中田千尋（栗山千明）は状況を飲み込み、自分の立場に累が及ばないようユメの間違いを金で解決しようとする。ユメはそれを拒否。自分で後始末すると言い張るが、それを太郎が止める。「姉ちゃんが頑張ったら全部おかしくなる」。太郎のその言葉を聞いたユメと千尋の脳裏に、１２年前の光景がフラッシュバックする。実は、ユメが余計なことをして人が死ぬのは、今回で２回目だった。１回目に死んだのはユメの実の父親だ…！

ドラマ『エラー』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列で毎週日曜夜10時15分放送。放送終了後、TVerで見逃し配信。

※榊原郁恵の「榊」は「木へんに神」が正式表記