高収入が魅力のキャバクラや風俗などの夜職。そのため多くの人からは「サクッと稼いで早めに卒業するのが正しい」と言われています。主な理由としては金銭感覚や一般的な常識が狂いやすく、稼ぎも安定しないことでしょう。近頃は2年3年で稼ぎ切って退職する例が多いようです。



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確かに、若いうちに大きな金額を手にして一瞬のきらめきを掴むのも「アリ」でしょう。そんななか、10年、20年、あるいはそれ以上ナイトワーカーを続ける人もいます。



実際のところ、きちんと真面目に働き、キャスト歴を積み上げるほど安定を図れるのも、夜職の魅力のひとつ。本人が納得し、稼ぎ続けられるのなら早急な引退こそもったいないかもしれません。



【サッサと辞める派】将来を見据えて短期決戦が吉

夜職を始めると何よりも気になるのは世間体と、転職の難しさです。昼の世界ではこの仕事を職歴としてカウントしないため、歴が長くなるほど空白の期間が作られてしまいます。偏見に加えて次のステップに進みにくくなるのでは、いくら稼げていても不安が拭えないでしょう。風俗店で働いていた元キャストのリノさん（仮名・27歳）に話を聞きました（以下『』内、リノさん談）。



『夜をやってるとお金を使っちゃっても、“明日稼げばいいか”といった感覚にハマりやすいです。メンタルはやられるし、ストレスで散財するから貯金がしづらい。私はお金に対する考えがおかしくなりそうだったので、ばーっと稼いで3年で引退しました』



彼女は、大学卒業後に就職した一般企業を早々に退職し、かつては夜職専業でした。稼ぐことを目的として歓楽街の扉を叩きましたが、徐々に金銭感覚が乱れ、開始数カ月で散財癖がついてしまったとのこと。接客のストレスも災いし、食費や生活費が一気にグレードアップ。高収入を目当てに腹を括って夜専業にしたものの、思うように貯金ができませんでした。



そんな時、お店の待機室でホストやギャンブル狂いのお姉様たちに遭遇します。彼女たちの話を聞き、危機感を覚えた結果「稼ぎ切って引退」の道へ軌道修正したのです。



『余計な散財で仕事をやめたいけどやめられない〜みたいなことを言ってて、明日は我が身だと思いまして。お姉さんたちを反面教師にして全てを改めたんです。そしたら指名も増えて、月収150〜200万円を手に入れられました。



ただ、やっぱりメンタルはやられるし、テンションが下がると仕事は休みたくなるし想像以上にキツかった。周りの子達はみんな昼職で、自分が世間から取り残される感じがして焦りが加速したため、早々に引退しましたね。ぶっちゃけ、1000万は貯まりましたよ。一生暮らせる金額でもないですけど、この年齢で大きな貯蓄があるのは安心材料です。これのおかげで今、昼職を頑張れる感じかな』



リノさん曰く「一時的に稼げても、メンタルと体力をすり減らしてその後が尻すぼみなら意味がない。私はサクッと短期的に稼いで、色々おかしくなる前に卒業を強く推奨します」と経験をもとに語ってくれました。



【長期派】継続は力なり！ある程度積み上げれば“イージーモード”？

ナイトワーカー歴24年のマリコさん（仮名・43歳）は「長く続けられるのであれば、頑張った方が結果的に良いですよ」という考えです。あくまで夜専業の覚悟を決めるのが大前提ですが、強い意志を持てば売れっ子ルートへの道が開きやすいのは確かでしょう（以下『』内、マリコさん談）。



『世間体とか気にせず、この仕事で頑張ると決めた人は強いので、稼ぎ続けられると思います。飲み屋ってなんだかんだ“継続は力なり”みたいな部分があり、ビギナーは少し不利な世界ですからね。



新人を育てるのが好きなお客様もいますが、ベテランに色々任せたい人も多いですし。顧客の掴み方や接客方法がそこそこ理解できると、後はもう積み上げるだけ。数十年もやっていれば“とりあえず出勤すると誰か来る”状態が作れて、収入も安定させやすいかな』



つまり、“行くところまで行く”と安定し、夜職特有の不安定さから遠ざかると彼女は言います。また長く続けると卒業していったキャストの顧客を引き継ぐなどして、結果的に指名も増えていくのだとか。



年単位での継続が必要不可欠なものの、仕事を長期化させて高収入を保てば“夜職ドリーム”は掴めるでしょう。思うように稼げるのであれば、引退を考えるヒマなどない可能性が高いですからね。



『最近はババッと稼いでやめるコも増えましたが、退店後にやることが見つからない話もよく聞きます。卒業と出戻りを延々と繰り返すケースも珍しくはないですから、だったら限界まで続けるのも手だと私は思いますよ。1回辞めて戻ってくるよりも、ずっと頑張っているキャストの方が信頼も大きいので』



ハッキリ言ってしまうと、この仕事を選ぶ時点でデメリット（金銭感覚、世間体など）が発生するため、回避できないマイナスポイントをどう捉えるかが個人の感覚に委ねられています。



正解がないからこそ、今後ナイトワーカーデビューを考える人や継続で悩む現役キャストにはよく考えるべき課題だと、改めて実感しました。



◆たかなし亜妖（たかなし・あや）

元セクシー女優のシナリオライター・フリーライター。2016年に女優デビュー後、2018年半ばに引退。ゲーム会社のシナリオ担当をしながらライターとしての修業を積み、のちに独立。現在は企画系ライターとしてあらゆるメディアで活躍中。