見えないホコリを光で可視化する驚きの吸引力。高性能な【ダイソン】のスティッククリーナーがAmazonで販売中！
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掃除の常識が変わる。ゴミを自動検知し数値で証明する【ダイソン】の最新スティッククリーナーがAmazonで販売中！
床の微細なホコリを光で照らし出し、見逃しを防ぐ高性能なスティッククリーナー。ピエゾセンサーがゴミの量を検知して吸引力を自動調整し、掃除の結果を液晶ディスプレイでリアルタイムに表示する。HEPAフィルター搭載で排気もクリーン。一台でハンディや布団クリーナーとしても活躍する、家中を徹底的に掃除できる一台だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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正確に照射角度を調整した光が、フローリング上の見えないホコリを浮かび上がらせる。取り逃しを防ぎ、床を徹底的に掃除できるため、清潔な空間を維持できる。
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吸引口のピエゾセンサーがゴミの量やサイズを検知し、吸引力を自動で最適化する。掃除の結果は液晶ディスプレイに数値で表示され、効率的な掃除をサポートする。
ウイルスを含む0.1ミクロンもの微細な粒子を捕らえる高性能HEPAフィルターを搭載。浄化された空気を排出するため、掃除中の空気環境にも配慮されている。
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自立式の充電スタンドが付属しており、壁に穴を開けずに収納と充電が可能。ツールを付け替えればハンディや布団クリーナーとしてもパワフルに活躍する。
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