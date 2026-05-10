2026年5月11日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月11日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
気分が散漫になりそう。約束や締め切りなどを忘れないよう注意を。
周囲と衝突しやすい日。意地を張らず、あなたから折れて。
新しい計画を進めるチャンス。自信を持って歩みを進めて。
友人から相談事が。忠告はせずひたすら聞くに徹すると◎。
強引な人に注意。横やりを入れられてペースを崩されそう……。
パッとしない1日。でも粘れば何事もクリアできそう。
つまらない気分だけど、映画やビデオを観るとスッキリ！
交際範囲が広がりそう。マメに連絡して友情を深めよう。
妄想も今日なら実現の可能性アリ。とにかく周囲に発信してみて。
新しい挑戦を。ほしいもの、やりたいことが手に入るはず。
レジャー運◎。冒険やスピードを堪能すると心晴れ晴れ。
目上の人でも、間違いははっきり指摘を。感謝されるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
気分が散漫になりそう。約束や締め切りなどを忘れないよう注意を。
11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
周囲と衝突しやすい日。意地を張らず、あなたから折れて。
10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
新しい計画を進めるチャンス。自信を持って歩みを進めて。
9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
友人から相談事が。忠告はせずひたすら聞くに徹すると◎。
8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
強引な人に注意。横やりを入れられてペースを崩されそう……。
7位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
パッとしない1日。でも粘れば何事もクリアできそう。
6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
つまらない気分だけど、映画やビデオを観るとスッキリ！
5位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
交際範囲が広がりそう。マメに連絡して友情を深めよう。
4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
妄想も今日なら実現の可能性アリ。とにかく周囲に発信してみて。
3位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
新しい挑戦を。ほしいもの、やりたいことが手に入るはず。
2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
レジャー運◎。冒険やスピードを堪能すると心晴れ晴れ。
1位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
目上の人でも、間違いははっきり指摘を。感謝されるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)